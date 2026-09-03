“Agua que reciben los ipialeños no es apta para el consumo humano”: IDSN

Mujer sin poder llenar un vaso de agua del grifo porque no cuenta con el servicio (Foto vía Getty Images) / aquaArts studio

Ipiales-Nariño

Persiste la crisis por la calidad del agua en la ciudad fronteriza de Ipiales, una problemática de tiempo atrás que se ha agudizado en los últimos años

Los ipialeños en un importante sector de la ciudad han tenido que acostumbrarse a recibir el líquido a través de carrotanques mientras se avanza en la búsqueda de soluciones para solventar las dificultades que hoy se generan en la principal fuente que abastece el acueducto local.

Paralelo a esto en la ciudad se han presentado picos de Enfermedad Diarreica Aguda, que si bien en agosto había tenido una disminución volvió a elevarse situando este evento en zona de alerta según el Instituto Departamental de Salud de Nariño- IDSN

Según Luisa Fernanda Córdoba, referente del Programa de Vigilancia y Calidad del Agua del IDSN, los monitoreos diarios iniciados el 6 de agosto en la red de distribución revelan que el agua suministrada por EMPOOBANDO, la empresa de obras sanitarias de la ciudad no es apta para consumir humano. “El agua mantiene parámetros fuera de norma en turbiedad, pH y cloro residual según la Resolución 2115. La medida sanitaria de seguridad sigue vigente y recomendamos abastecerse con carrotanques habilitados o agua embotellada”, puntualizó.

La funcionaria desmintió rumores sobre riesgos directos de cáncer por el consumo de agua, aclarando que no existen estudios que sustenten esa afirmación. Precisó que, por norma técnica, no se aconseja aplicar cloro en aguas con alta turbiedad debido a la eventual formación de compuestos químicos nocivos a largo plazo.

¿Qué se está haciendo para superar el problema?

Por ahora se busca acelerar las acciones de carácter técnico y de infraestructura, cuyo cronograma deberá ser definido por EMPOOBANDO. De igual manera, se evalúa la reubicación de la bocatoma hacia el municipio de Carlosama como solución a corto plazo y la desinfección de tuberías domiciliarias para remover la sedimentación acumulada en la red antigua.

De igual manera en la Asamblea Departamental se inició tramite a un proyecto de ordenanza a través del cual se busca recursos para financiar el nuevo sistema de captación de agua de Ipiales, a través de vigencias futuras ordinarias de 2027

La nueva infraestructura se proyecta 5,5 kilómetros aguas arriba de la captación actual, antes de la desembocadura del Río Chiquito en el Río Blanco, con un caudal estimado de 350 litros por segundo.

El cronograma establece tres meses para estudios y diseños y ocho meses para la ejecución de la obra, sin incluir los tiempos de contratación y demás trámites administrativos.

La alternativa propuesta, contempla una nueva captación sobre el Río Blanco, ubicada antes de la descarga del Río Chiquito. Con esta ubicación se busca disponer de agua en mejores condiciones para su tratamiento posterior y reducir la exposición a las afectaciones que presenta la fuente en el punto de captación actual.

Según la Gobernación de Nariño, las estructuras existentes datan de 1942 y 1976, esta última con una optimización realizada en 1993. La intervención propuesta permitirá contar con infraestructura acorde con las necesidades actuales de abastecimiento y con una proyección de largo plazo para el municipio.

La inversión contempla $417 millones para los estudios y diseños y $21.811 millones para la ejecución de la obra.

Autoridades recomiendan precaución con agua embotellada en medio de la emergencia

Como si fuera poco, en esa misma ciudad El INVIMA suspendió las operaciones de la empresa Aqua Express del Sur, tras una inspección sanitaria que dejó un concepto desfavorable.

La medida se tomó tras la recepción de denuncias de varios ciudadanos sobre alteraciones en el olor y sabor del agua comercializada por dicha firma en medio del brote de Enfermedad Diarreica Aguda que afecta a la zona fronteriza.

Producto de la inspección se determinó la suspensión total y preventiva de las actividades de procesamiento y distribución de la empresa mencionada.

El IDSN hizo un llamado a los ciudadanos en Ipiales para que adquieran agua únicamente en establecimientos autorizados y reportar cualquier anomalía detectada en el olor, color o sabor que pueda representar un riesgo para la salud.