Falsas becas en España: red habría explotado laboralmente a más de 60 colombianos

Una red transnacional de trata de personas que ofrecía falsas becas de prácticas en España para captar colombianos y posteriormente someterlos a explotación laboral fue desarticulada tras una operación internacional. De acuerdo con la Policía, más de 60 personas habrían sido víctimas desde 2019.

La organización ofrecía supuestas oportunidades de formación profesional y utilizaba documentos falsos de instituciones educativas para presentar a las víctimas ante las autoridades españolas como estudiantes que realizarían prácticas curriculares.

Con esa documentación tramitaban irregularmente autorizaciones de residencia y visas tipo D. Por el proceso, los integrantes de la estructura cobraban entre $4 y $8 millones a cada víctima.

Una vez llegaban a España, principalmente a Tarragona, los colombianos eran trasladados a cadenas de restaurantes. Allí, en lugar de realizar las prácticas prometidas, eran sometidos a jornadas laborales de entre 12 y 16 horas diarias.

Según la investigación, alias ‘Nelly’, señalada cabecilla de la organización, y su esposo controlaban a las víctimas mediante amenazas de deportación y de afectar su historial migratorio, con el propósito de obligarlas a permanecer bajo estas condiciones.

En Colombia fueron capturados Juan Díaz, William Osorio, alias ‘El Chef’; Germán Bautista, Miguel Ávila, Javier Niño, Karen Charry y Elizabeth Taylor, señalados de participar en la captación de las víctimas, falsificación de documentos y logística de la estructura.

Contra Annelis Caridad Lissabet Ramos, alias ‘Nelly’, señalada como cabecilla de la organización, está vigente una Notificación Roja de Interpol.

La operación fue adelantada por la Policía Nacional, la Fiscalía, autoridades de España y Estados Unidos y Europol, como parte de la investigación por trata de personas y tráfico de migrantes.