Militar al servicio del Ejército Francés estaría en poder de las FARC

Pasto-Nariño

A través de un comunicado difundido en redes sociales las FARC-EP afirman tener en su poder al militar colombiano José Olger Melo Charry.

El cabo integrante activo del Ejército francés y perteneciente a la Legión Extranjera fue interceptado el 6 de agosto de este año cuando se movilizaba en zona rural de Cumbitara en la subregión de la cordillera de Nariño.

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La organización armada al margen de la ley asegura que el militar es considerado un “prisionero de guerra”, en el marco del conflicto armado colombiano y rechaza que el hecho sea denominado como un secuestro.

El contenido de esta información es objeto de análisis por las autoridades en esta región del país está fechada el 30 de agosto de 2026. En esta además se afirma que Melo Charry se encuentra con vida, en buen estado de salud y que ha recibido atención médica y alimentación, tras advertir que cualquier intento de rescate mediante una operación militar sería considerada una acción hostil, por lo que responsabilizó al Gobierno del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de las consecuencias derivadas de una eventual operación de rescate y formula señalamientos contra la presencia de militares extranjeros en territorio colombiano.

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Sobre la presencia del militar en ese territorio de Nariño medios en Francia como France24 han asegurado que obedeció a una visita a su familia y que éste hace parte de un cuerpo militar de élite del Ejército de la nación europea, integrado principalmente por voluntarios de otros países, aunque está comandado por oficiales franceses.