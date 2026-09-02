Siga EN VIVO la etapa 11 de la Vuelta a España 2026: minuto a minuto con los colombianos. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

La etapa 11 de la Vuelta a España 2026 sigue su curso este miércoles 2 de septiembre con un recorrido de 153.8 kilómetros, que iniciará en Cartagena y concluirá en Lorca.

Se trata de una fracción particular, teniendo en cuenta que habrá un solo puerto de montaña y es de tercera categoría (Alto de Aledo). Asimismo presenta un esprint intermedio por Totana.

Ante la baja por lesión del esloveno Tadej Pogacar, el líder de la clasificación general pasó a ser el local Enric Mas, seguido a poco más de un minuto por Primoz Roglic y Felix Gall. Entretanto, el mejor de los colombianos es Harold Tejada, quien se ubica en la octava posición.

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