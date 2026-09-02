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02 sep 2026 Actualizado 12:37

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Vuelta a España

🔴 Siga EN VIVO la etapa 11 de la Vuelta a España 2026: minuto a minuto con los colombianos

Recorrido de 153.8 kilómetros con inicio en Cartagena y final en Lorca. Solo un puerto de montaña.

Siga EN VIVO la etapa 11 de la Vuelta a España 2026: minuto a minuto con los colombianos. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Siga EN VIVO la etapa 11 de la Vuelta a España 2026: minuto a minuto con los colombianos. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

Siga EN VIVO la etapa 11 de la Vuelta a España 2026: minuto a minuto con los colombianos. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
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La etapa 11 de la Vuelta a España 2026 sigue su curso este miércoles 2 de septiembre con un recorrido de 153.8 kilómetros, que iniciará en Cartagena y concluirá en Lorca.

Se trata de una fracción particular, teniendo en cuenta que habrá un solo puerto de montaña y es de tercera categoría (Alto de Aledo). Asimismo presenta un esprint intermedio por Totana.

Ante la baja por lesión del esloveno Tadej Pogacar, el líder de la clasificación general pasó a ser el local Enric Mas, seguido a poco más de un minuto por Primoz Roglic y Felix Gall. Entretanto, el mejor de los colombianos es Harold Tejada, quien se ubica en la octava posición.

Siga EN VIVO la etapa 11 de la Vuelt a España 2026

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Así van las diferentes clasificación de la Vuelta

- General: Enric Mas

- Puntos: Wout Van Aert

- Montaña: Santiago Buitrago

- Jóvenes: Oscar Onley

Christian Amézquita

¡Dura baja en La Vuelta 2026!

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Etapa 11 de la Vuelta a España

Siga EN VIVO el minuto a minuto de la carrera

Christian Amézquita
Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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