🔴 Siga EN VIVO la etapa 11 de la Vuelta a España 2026: minuto a minuto con los colombianos
Recorrido de 153.8 kilómetros con inicio en Cartagena y final en Lorca. Solo un puerto de montaña.
La etapa 11 de la Vuelta a España 2026 sigue su curso este miércoles 2 de septiembre con un recorrido de 153.8 kilómetros, que iniciará en Cartagena y concluirá en Lorca.
Se trata de una fracción particular, teniendo en cuenta que habrá un solo puerto de montaña y es de tercera categoría (Alto de Aledo). Asimismo presenta un esprint intermedio por Totana.
Ante la baja por lesión del esloveno Tadej Pogacar, el líder de la clasificación general pasó a ser el local Enric Mas, seguido a poco más de un minuto por Primoz Roglic y Felix Gall. Entretanto, el mejor de los colombianos es Harold Tejada, quien se ubica en la octava posición.
Siga EN VIVO la etapa 11 de la Vuelt a España 2026
Así van las diferentes clasificación de la Vuelta
- General: Enric Mas
- Puntos: Wout Van Aert
- Montaña: Santiago Buitrago
- Jóvenes: Oscar Onley
¡Dura baja en La Vuelta 2026!
Siguen cayendo ciclistas de la competición: el Lidl-Trek anuncia que Mads Pederse no continúa en carrera por una enfermedad y se concentrará en su recuperación
Etapa 11 de la Vuelta a España
Siga EN VIVO el minuto a minuto de la carrera
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...