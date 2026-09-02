Veolia Tunja realizará intervención especializada en la red de aducción de agua en la vereda Runta

Tunja

Veolia Aguas de Tunja anunció que desarrollará una intervención especializada en la red de aducción ubicada en la vereda Runta, sector La Capilla, debido a las condiciones actuales del terreno y a la profundidad que ha alcanzado la tubería que transporta agua cruda desde Teatinos hasta la planta potabilizadora de la capital boyacense.

De acuerdo con la empresa, esta infraestructura constituye una línea estratégica para garantizar el abastecimiento de agua de Tunja. La tubería fue instalada originalmente sobre un corredor técnico despejado, con las condiciones necesarias para facilitar su protección, operación, mantenimiento y futuras intervenciones.

Sin embargo, Veolia advirtió que durante los últimos años se ha registrado un crecimiento urbanístico y comercial por fuera del control urbano en este sector, lo que ha provocado la ocupación del área de protección de la infraestructura y, en algunos puntos, incluso la construcción directamente sobre la tubería.

A esta situación se suman modificaciones en las condiciones originales del terreno. Según la compañía, la realización de rellenos por terceros aumentó considerablemente la profundidad de la red. Mientras la tubería fue instalada inicialmente a unos dos metros bajo tierra, actualmente hay tramos que se encuentran cerca de ocho metros de profundidad.

La empresa explicó que las capas de terreno que cubren actualmente la infraestructura no cuentan con las condiciones de compactación y estabilidad necesarias para realizar excavaciones convencionales de manera segura.

Ante este panorama, Veolia indicó que, como resultado del monitoreo permanente de la red, documentó técnicamente las condiciones encontradas y notificó oportunamente a la Administración Municipal y a los organismos de Gestión del Riesgo, con el propósito de que se adelantaran las acciones de control urbano necesarias para mitigar los riesgos en la zona de protección.

Por las condiciones actuales del terreno, la compañía descartó realizar una excavación convencional y estructuró un plan de intervención basado en técnicas de ingeniería subterránea y minería especializada. El objetivo es acceder de manera controlada, segura y por fases a la tubería, reduciendo los riesgos tanto para la infraestructura como para el personal encargado de las labores.

Veolia señaló finalmente que continuará trabajando de manera articulada con la Administración Municipal, los organismos de Gestión del Riesgo y las demás autoridades competentes para adelantar esta intervención bajo condiciones técnicas y de seguridad adecuadas.

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