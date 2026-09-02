Servicio militar obligatorio Colombia 2026: ¿Qué pasa si no quiere hacerlo? Detalles e implicaciones

En Colombia, como en varios países, existe el servicio militar, que según las autoridades nacionales “es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos de servir a la patria, que nace al momento de cumplir su mayoría edad para contribuir y alcanzar los fines del Estado encomendados a la fuerza pública”.

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El Servicio Militar, además, es una de las formas o caminos que tienen los hombres en Colombia para tramitar la libreta militar. Ahora, si no se presta el servicio y usted no cuenta con la libreta, sea por el motivo que sea, la ley indica que “no se lo puede llevar”, el procedimiento es: “No se permitirá a la fuerza pública realizar detenciones, ni operativos sorpresa para aprehender a los colombianos que a ese momento no se hubieran presentado o prestado el servicio militar obligatorio”.

¿Quiénes están exentos de prestar el servicio militar?

Entre los casos contemplados por la legislación se encuentran:

Hijos únicos.

Huérfanos encargados del sostenimiento de sus hermanos menores.

Hijos de padres mayores de 60 años o con discapacidad permanente que dependan económicamente de ellos.

Personas casadas o que acrediten una unión marital de hecho.

Padres de familia.

Personas con discapacidad permanente.

Integrantes de comunidades indígenas que conserven su identidad cultural.

Objetores de conciencia.

Víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Personas protegidas por programas de protección a víctimas y testigos.

Desmovilizados de grupos armados, conforme a la ley.

Mujeres trans que hayan realizado la corrección del componente sexo en el registro civil.

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¿Qué pasa si no quiero prestar el servicio militar obligatorio en Colombia?

Si cumple 18 años, ya fue convocado, pero no se presenta y no justifica ninguna causal ni objeción, pasa a ser considerado como remiso, lo cual acarrea una multa que es generada por las autoridades de reclutamiento con un valor de un salario mínimo legal vigente.

Multas económicas: Deberá pagar sanciones acumulativas (establecidas por la normativa de reclutamiento).

Deberá pagar sanciones acumulativas (establecidas por la normativa de reclutamiento). Trabas administrativas: Aunque hoy en día las restricciones laborales se han flexibilizado, no tener la situación militar definida puede dificultar ciertos trámites con entidades del Estado, la obtención de títulos profesionales o la contratación formal.

¿De cuánto es la multa económica por no querer prestar el servicio militar?

En Colombia, si está declarado como remiso, según el artículo 42 de la Ley 48 de 1993, la multa corresponde a dos salarios mínimos mensuales por cada año o fracción de infracción, acumulable hasta un máximo de 20 salarios mínimos vigentes.

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