Trabajadores de Asmet Salud denuncian más de 11 meses sin pagos y exigen intervención del Gobierno

La situación de los trabajadores de Asmet Salud vuelve a encender las alarmas. SINDISALUD–ASMET denunció que los pagos laborales acumulan más de 11 meses de retraso y aseguró que la situación ya trasciende las reclamaciones salariales, pues también existen dificultades relacionadas con la seguridad social y el acceso a servicios de salud para trabajadores que viven en territorios afectados por el terremoto.

Ante ello, el sindicato declaró un estado de “alerta sindical máxima”, con el que busca elevar la presión y exigir respuestas frente a una problemática que, según asegura, viene siendo advertida desde hace varios meses.

¿Qué denuncian los trabajadores?

De acuerdo con el comunicado de SINDISALUD–ASMET, las obligaciones pendientes van más allá del salario. La organización asegura que todavía están pendientes vacaciones y primas de trabajadores.

También denuncia que hay liquidaciones de extrabajadores con más de ocho meses de atraso, incluidos casos de personas que habrían renunciado ante la reiteración de los incumplimientos laborales.

A esto se suma, según el sindicato, que las cuotas sindicales descontadas de los salarios no han sido transferidas a la organización. Además, existe incertidumbre frente al pago del salario correspondiente a agosto y otros conceptos como salud, ARL, pensión, bonos pactados, recargos, comisiones, viáticos y demás obligaciones laborales.

El sindicato sostiene que los trabajadores no pueden continuar laborando bajo incertidumbre sobre sus derechos y advierte que la situación resulta todavía más preocupante para quienes viven en zonas afectadas por el terremoto, pues, según su denuncia, presentan dificultades para acceder a los servicios de salud, en medio de los problemas relacionados con la normalización de la seguridad social.

Una crisis que viene de meses atrás

SINDISALUD–ASMET asegura que esta situación no comenzó con el nuevo Gobierno. Según la organización, durante meses presentó comunicaciones, solicitudes y requerimientos ante la administración de la EPS y las autoridades competentes para buscar una salida.

Reiteran que el Gobierno Nacional saliente conoció oportunamente la situación, pero no consiguió una solución de fondo. Ahora sostiene que ya puso el caso en conocimiento del nuevo Gobierno y le exige asumir la problemática con carácter urgente.

Las protestas de los trabajadores ya habían escalado durante este año. En julio, empleados de Asmet Salud realizaron plantones en diferentes ciudades para reclamar por retrasos en salarios, prestaciones y aportes a seguridad social. En ese momento, el sindicato también pidió la intervención del Gobierno y de los organismos de control.

¿Qué ha dicho Asmet Salud?

La EPS ha reconocido públicamente que atraviesa dificultades para cumplir oportunamente algunas obligaciones laborales, pero ha atribuido el problema a medidas de embargo que afectan cuentas destinadas al gasto administrativo.

En un comunicado publicado en julio, la administración de Asmet Salud señaló que esos embargos habían afectado recursos necesarios para la operación administrativa y, por esa vía, el cumplimiento de obligaciones con cerca de 2.000 colaboradores. La entidad aseguró además que había adelantado gestiones administrativas y judiciales ante ADRES, despachos judiciales y otras partes involucradas para buscar el levantamiento o mitigación de las medidas.

En ese sentido, con la nueva alerta, la asociación pidió la intervención del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud y Procuraduría General de la Nación para que, dentro de sus competencias, vigilen la situación, hagan seguimiento y adopten las medidas que correspondan.

La solicitud es especialmente fuerte hacia la Supersalud, a la que el sindicato pide verificar la situación de seguridad social de los trabajadores y su acceso efectivo a los servicios de salud, con especial atención en los territorios afectados por el terremoto.

SINDISALUD–ASMET insiste en que “los trabajadores no pueden esperar más” y sostiene que ya han denunciado, esperado y acudido a las instituciones sin obtener una solución definitiva. Por eso, ahora exige al nuevo Gobierno de Aberlargo de la Espriella respuestas y acciones concretas frente a una crisis laboral que, según el sindicato, continúa sin resolverse.