Uber despide al 10% de sus empleados en el mundo

WASHINGTON, DC - DECEMBER 15. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Al Drago / Colaborador) / Al Drago

El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, envió un mensaje este miércoles informándole a los empleados el despido del 10% de su plantilla como parte de “cambios organizativos significativos”.

Según una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Uber tiene aproximadamente 34.000 empleados y operaciones en más de 70 países.

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“Hoy estamos realizando una serie de cambios organizativos significativos en todo Uber”, dijo Khosrowshahi. “Como resultado, reduciremos el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 10%”.

La empresa dijo que los despidos tienen como objetivo hacer que la plataforma sea “más sencilla y rápida” y reducir los retrasos de coordinación.

“Una organización más ágil supondrá una mayor claridad en la asignación de responsabilidades, decisiones más rápidas y más tiempo dedicado a construir en lugar de coordinar”, escribió.

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Fundada en 2009, Uber transformó el sector del transporte urbano al irrumpir en mercados dominados por taxis y compañías de autos privados, permitiendo que las personas usaran sus propios vehículos para transportar a otros.

Desde entonces, la empresa se ha expandido de forma masiva, incluso al sector de entregas, especialmente de alimentos y productos minoristas.

Cabe recalcar que los conductores de Uber reciben una remuneración variable según el país, y muchos se han quejado de no recibir una compensación adecuada por su trabajo y por el uso de sus vehículos.

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La compañía ha cerrado por completo sus servicios en algunos países

Además, la empresa anunció el fin de su negocio en Nigeria y Uganda, después de haber abandonado Tanzania a principios de este año.

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