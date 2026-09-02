Partido de La U se declara partido de Gobierno para el periodo presidencial 2026-2030

“Conmigo no cuenten”: Abelardo de la Espriella rechazó posible apoyo del partido de la U

El Partido de La U anunció que se declarará partido de Gobierno para el periodo presidencial 2026-2030, luego de una reunión conjunta de sus bancadas de Senado y Cámara de Representantes.

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La colectividad aseguró que la decisión busca contribuir a la gobernabilidad y al fortalecimiento institucional, además de acompañar las iniciativas que considere favorables para el país.

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“Esta decisión reafirma el compromiso de nuestra colectividad con la gobernabilidad, la estabilidad institucional y el trabajo conjunto para impulsar las transformaciones que demanda el país”, señaló el Partido de La U en un comunicado.

La colectividad también manifestó que ejercerá su posición de Gobierno con responsabilidad y anunció que respaldará proyectos relacionados con el crecimiento económico, la seguridad y la recuperación del sistema de salud.

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“El Partido de La U ejercerá esta decisión con responsabilidad, respaldando las iniciativas que contribuyan al desarrollo de Colombia”, indicó la organización política.

Además, el partido aseguró que acompañará las políticas que, a su juicio, contribuyan al bienestar de los colombianos y al fortalecimiento de las instituciones.

Con esta determinación, el Partido de La U fija su posición frente al nuevo Gobierno para el periodo 2026-2030 y se suma al escenario político de alianzas y respaldos que se define de cara al inicio de la nueva administración.