Restrepo en reunión del Escudo de las Américas con Trump: “Casi perdemos la democracia de Colombia”

Avanza la agenda de la comitiva colombiana en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Ya se han presentado encuentros bilaterales y reuniones claves para la presentación de Colombia ante la comunidad internacional, uno de ellos en el marco de la apertura del Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Estamos hablando de la reunión del Escudo de las Américas, que fue liderada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Un encuentro que reunió a países del hemisferio para abordar desafíos comunes en materia de seguridad y cooperación.

En la reunión, solo Perú y Colombia tuvieron la oportunidad de intervenir.

En el caso de Colombia, el vicepresidente José Manuel Restrepo fue quien intervino ante el presidente estadounidense, Donald Trump.

Habló sobre la importancia del Escudo de las Américas para preservar la democracia en las regiones, a pesar de que en países como Colombia, estuvo apunto de perderse.

”En las elecciones anteriores casi perdimos la democracia y estas iniciativas, como la del Escudo de las Américas, son una forma de preservar las democracias en la región. Trabajando por la seguridad económica y física podemos preservar la democracia”, dijo el vicepresidente durante su intervención.