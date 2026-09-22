ICBF tendrá cerca de $12 billones en 2027: directora dice que no necesita más recursos

La discusión sobre el presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para 2027 llegó a la Comisión Séptima del Senado con una cifra que marca la diferencia frente a lo que inicialmente se había proyectado: el anteproyecto contemplaba $21,5 billones, pero la entidad como lo anunció la directora tendría finalmente cerca de $12 billones para su operación.

Pese a esa reducción, la directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, aseguró que no acudió al Congreso a solicitar más recursos porque, según dijo, el dinero disponible es suficiente para cumplir con las obligaciones de la entidad y hacer cambios en la forma en que se ejecuta.

“No vengo a pedir plata, porque no la necesito”, afirmó Restrepo.

¿Por qué bajó el presupuesto?

La directora explicó que el presupuesto del ICBF tuvo un recorte de alrededor de $300.000 millones frente al año anterior y que, adicionalmente, debe considerarse el efecto de la inflación.

Sin embargo, hizo una aclaración, pues no calificó la situación como una desfinanciación, sino como un recorte frente a los recursos que había recibido anteriormente.

El ICBF cuenta con recursos provenientes de la Nación y de recursos propios, entre ellos las contribuciones parafiscales que pagan los empleadores, además de fondos especiales, recursos de capital e ingresos corrientes.

De acuerdo con Restrepo, la Nación aporta alrededor de $7 billones al presupuesto del Instituto.

¿Qué hará el ICBF con los casi $12 billones?

La directora sostuvo que el presupuesto disponible permitirá mantener lo que ya está proyectado y, además, hacer cambios en la administración de los recursos.

Su argumento es que los $21,5 billones del anteproyecto no corresponden a lo que realmente necesita el Instituto.

“Con los $11,9 billones voy a hacer lo que ya está y más”, aseguró.

En ese punto comenzó a explicar algunos de los hallazgos que, según dijo, encontró al llegar a la dirección del ICBF y que servirían como parte de la estrategia para optimizar el gasto.

Programas terminados y 1.407 personas vinculadas

Uno de los casos que puso como ejemplo la directora está relacionado con tres programas de Familias y Comunidades. Según Carolina Restrepo, esos programas tenían 1.407 personas vinculadas, pero al revisar la situación encontraron que ya habían terminado.

“¿Y para qué 1.407 personas en programas que ya no existen?”, cuestionó.

La directora aseguró que, pese a esto, se estaba buscando avanzar en adiciones a los contratos, es decir, ampliar o dar continuidad a esos vínculos. Por eso cuestionó cuál era la razón para mantenerlos si los programas ya habían finalizado. Además, anunció que los nombres de los programas también cambiarán, porque, según explicó, “la familia es una, no son las familias”.

Restrepo agregó que cerca de 200 de esas personas eran madres gestantes y presentó este caso como parte de la revisión que adelanta sobre el uso de los recursos del ICBF.

La revisión también llegará a los contratos

Restrepo aseguró que la nueva administración está revisando “contrato por contrato, funcionario por funcionario, operador por operador” para determinar hacia dónde están llegando los recursos del Instituto.

La directora fue especialmente crítica con la ejecución del presupuesto y aseguró “El tema no es falta de plata, el tema es que se están feriando la plata”.

A partir de esta revisión, afirmó que si se encuentran posibles irregularidades, los casos serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación.

¿Y qué pasó con los recursos para La Guajira?

Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue el dinero destinado al departamento de La Guajira.

Restrepo aseguró ante los senadores que durante los últimos cuatro años se giraron $3 billones de pesos y planteó revisar qué ocurrió con esos recursos.

“¿Dónde están? Eso es lo que vamos a mirar”.

La directora indicó que esta revisión ya está en marcha y que la entidad analizará los contratos y la ejecución de los recursos.

También cuestionó la estructura de la Dirección General

Como parte de los ejemplos sobre el manejo del gasto, la directora habló de la estructura de asesores de la Dirección General.

Aseguró que, entre las más de 30 personas que encontró en estos cargos, hay dos asesores de narrativa, un músico y un muralista.

Restrepo dijo que la administración revisará qué funciones son necesarias y hacia dónde deben dirigirse los recursos.

La directora también aclaró que la revisión no significa que todos los operadores o contratistas vayan a salir del Instituto.

Su planteamiento es que quienes estén haciendo bien su trabajo continuarán, mientras que aquellos casos en los que se encuentren posibles irregularidades serán revisados y, si corresponde, puestos en conocimiento de las autoridades.