Gobierno buscará transformar la consulta previa en Colombia

Una nueva decisión del Gobierno en materia ambiental fue confirmada en las últimas horas, en el marco de la normativa con la que buscan activar la fumigación con glifosato en el país.

Se trata de una decisión con el mecanismo de la consulta previa.

El vocero oficial del Gobierno, Miller Soto, confirmó que van a transformar la consulta previa en Colombia, para que se convierta en un mecanismo paralelo a la evaluación que requiere la expedición de una licencia ambiental.

El propósito es garantizar la protección de las comunidades, sin que el trámite detenga el estudio o la decisión de los proyectos en el país.

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