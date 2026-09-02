Congreso crea comisión para hacer seguimiento a cierres y obras en la vía Bogotá–Bucaramanga

La vía Bogotá–Bucaramanga tendrá ahora seguimiento desde el Congreso. Una comisión accidental podrá pedir explicaciones sobre las obras, los cierres y los contratos de un corredor que lleva meses con problemas, especialmente en el sector de Pescadero.

La comisión fue creada mediante una resolución expedida este 1 de septiembre. Esto después de una solicitud que el representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto presentó el pasado 12 de agosto. Pinto quedó además como coordinador.

Así será el seguimiento a la vía Bogotá–Bucaramanga

Podrá citar mesas técnicas con el Ministerio de Transporte, Invías, la ANI, la Superintendencia de Transporte, concesionarios, gremios y comunidades. También podrá exigir informes sobre el avance de las obras, revisar cronogramas y hacer visitas directamente en la vía.

Uno de los puntos que estará bajo seguimiento es Pescadero, en el Cañón del Chicamocha. Allí la erosión ha obligado a mantener cierres y restricciones que afectan la conexión entre Santander y el centro del país.

A eso se suman cierres inesperados y trancones que pueden durar varias horas. Los usuarios también han cuestionado el cobro de peajes en sectores donde todavía hay obras pendientes.

La comisión quedó integrada, además de Pinto, por los representantes Eduar Alexis Triana Rincón, de Boyacá; Hilda Gutiérrez, de Cundinamarca; y Luz Marina Gordillo Salinas, de Bogotá.

La diferencia ahora es que estos problemas tendrán un seguimiento formal desde el Congreso, con capacidad para pedir documentos, citar a las entidades responsables y revisar en terreno si las soluciones anunciadas realmente avanzan.