“Nunca estuve de acuerdo con eso”: gobernador de Córdoba sobre las Zonas de Ubicación Temporal

Montería

Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella firmara resoluciones para cerrar con las principales mesas de diálogos con grupos armados ilegales, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, dijo que nunca estuvo de acuerdo con las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), que se habían dispuesto para integrantes del Clan del Golfo.

“No estuve de acuerdo porque se hizo a espaldas de la sociedad civil y a las víctimas. Eso tenía que ser consensuado, que todos supieran cómo se iba a hacer y cuáles eran los tiempos, afortunadamente se acabó”, expresó el mandatario departamental en medio de una entrevista concedida al Meridiano de Córdoba.

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Finalmente, manifestó que “ahora vamos a acompañar al actual gobierno para que se logremos una paz no de papel, sino que genere oportunidades”.

Cabe recordar que en Tierralta se había anunciado una ZUT y, en su momento, organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron por falta de garantías para la población civil.