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02 sep 2026 Actualizado 18:34

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“Nunca estuve de acuerdo con eso”: gobernador de Córdoba sobre las Zonas de Ubicación Temporal

El mandatario departamental insistió en que estos diálogos se habrían hecho “a espaldas de la sociedad civil y las víctimas”

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

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Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella firmara resoluciones para cerrar con las principales mesas de diálogos con grupos armados ilegales, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, dijo que nunca estuvo de acuerdo con las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), que se habían dispuesto para integrantes del Clan del Golfo.

No estuve de acuerdo porque se hizo a espaldas de la sociedad civil y a las víctimas. Eso tenía que ser consensuado, que todos supieran cómo se iba a hacer y cuáles eran los tiempos, afortunadamente se acabó”, expresó el mandatario departamental en medio de una entrevista concedida al Meridiano de Córdoba.

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Finalmente, manifestó que “ahora vamos a acompañar al actual gobierno para que se logremos una paz no de papel, sino que genere oportunidades”.

Cabe recordar que en Tierralta se había anunciado una ZUT y, en su momento, organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron por falta de garantías para la población civil.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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