Capturan a ocho presuntos abusadores sexuales en Córdoba

Montería

La Policía de Córdoba confirmó la captura por orden judicial de ocho presuntos abusadores sexuales en municipios como Valencia, Tierralta, Montería, San Bernardo del Viento, San José de Uré, Sahagún y Lorica. Los procedimientos se desarrollaron entre julio y agosto de 2026.

“El balance habría determinado que seis capturas por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, una por actos sexuales con menor de 14 años y otra por acceso carnal violento agravado. Los procesos estarían relacionados con hechos ocurridos entre 2015 y 2025, que habrían afectado al menos a 11 niños, niñas y adolescentes, con edades entre los 5 y 13 años”, revelaron las autoridades.

“El análisis de los casos permitió establecer que seis de los ocho capturados tenían vínculo familiar o de afinidad con nueve de las 11 víctimas: tres eran padrastros, dos tíos y uno padre. En los otros dos casos, las víctimas eran una vecina y una persona sin parentesco. Esta circunstancia evidencia que la mayoría de los hechos investigados habría ocurrido dentro de entornos de confianza familiar”, agregaron.

La Policía también informó que tres capturados deberán cumplir condenas de 9, 14 y 16 años de prisión; “los otros cinco quedaron a disposición de la Fiscalía y tendrán que responder por los delitos señalados”.

Finalmente, sostuvo que en lo que va corrido del año se han registrado 1.915 capturas, “174 más que en 2025 (10 %), de las cuales 193 fueron por orden judicial”, concluyó.