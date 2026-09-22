Investigan millonario hurto en una joyería de Montería: la ciudad sigue bajo ‘plan candado’

Montería

Las autoridades investigan un millonario hurto registrado en la joyería Mazal, ubicada en el centro de la ciudad de Montería, a escasos metros del Comando de Reacción Inmediata (CAI) de la Policía. El hecho se reportó en horas de la tarde del pasado 21 de septiembre.

De acuerdo con la información suministrada a este medio, el monto de lo robado por hombres que se hicieron pasar por miembros del Inpec y la UNP, ascendería a $1.800 millones en joyas y $80 millones en efectivo.

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“Dos sujetos ingresaron a una joyería y con arma de fuego intimidaron para hurtar joyas y dinero en este establecimiento comercial. En las afueras de este lugar, los esperaba un vehículo tipo camioneta del que ya tenemos plena identificación de las placas y estamos haciendo un plan candado para lograr su ubicación”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz.

El uniformado informó que el ‘plan candado’ no solo se limita a la ciudad de Montería, sino también a los municipios aledaños.

Cabe recordar que, la comunidad ha alertado ante el incremento de hurtos en la ciudad de Montería. En ese sentido, las autoridades han insistido en que delincuentes de otras zonas del país han empezado a llegar a la capital de Córdoba debido a la temporada de fin de año.