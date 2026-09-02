La semana más corta de 2027 tendrá solo 2 días, ¿por qué?: Esta es la fecha exacta y la razón

Para el calendario 2027, llama la atención una semana dentro del transcurso del año, esto a razón de que sorprendentemente solo se cuenta con dos fechas para jornadas laborales y de actividades regulares, siendo así esta la semana más corta del año para los colombianos.

¿Por qué es la semana más corta de 2027 en Colombia?

La razón de por qué es gracias a que esta semana cae en el mes de marzo al desarrollarse la tradicional Semana Santa que limita la actividad laboral habitual de los colombianos por los días festivos que se producen allí.

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¿Cuáles son las fechas que componen esta semana corta en Colombia?

Las fechas de esta particular semana para el año 2027 se encuentran entre el 22 y 28 de marzo con la siguiente planeación:

Lunes Santo, 22 de marzo - Día de San José (festivo)

- Día de San José (festivo) Martes Santo, 23 de marzo - Día laboral común

- Día laboral común Miércoles Santo 24 de marzo - Día laboral común

- Día laboral común Jueves Santo, 25 de marzo - Festivo

- Festivo Viernes Santo, 26 de marzo - Festivo

- Festivo Sábado Santo, 27 de marzo : Puede contar como un día laboral, pero por lo general muy pocas empresas lo toman en cuestión.

: Puede contar como un día laboral, pero por lo general muy pocas empresas lo toman en cuestión. Domingo Santo 28 de marzo - Día no laboral

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