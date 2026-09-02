Gobierno radicará la próxima semana proyecto de ley antiterrorista: ministro del Interior

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el Gobierno radicará la próxima semana un proyecto de ley antiterrorista, con el que busca fortalecer las herramientas del Estado para combatir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y acciones terroristas.

Según explicó el funcionario, la iniciativa incluirá disposiciones para facilitar la recolección de información de inteligencia y mejorar la capacidad de las autoridades para enfrentar a estos grupos.

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“Aquí vamos a tener una norma puntual sobre un tema para facilitar la recolección de información de inteligencia”, afirmó Lara.

El ministro sostuvo que las organizaciones que utilizan el terrorismo, el narcotráfico y atentados con explosivos requieren un tratamiento diferente al de la delincuencia común. Leer más: Próxima semana comenzarán a llegar subsidios de arriendo para afectados por terremoto: Gobierno

“Son organizaciones narcoterroristas. (...) No estamos ante la delincuencia ordinaria. Estamos ante la delincuencia que está catalogada como terrorista”, señaló.

Lara agregó que el objetivo del proyecto será dotar al Estado de mayores herramientas para presionar a estas estructuras a abandonar las armas y someterse a la justicia.

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“Tenemos que dotarnos de las herramientas para someterlos y obligarlos a que entreguen sus armas y se sometan”, puntualizó el ministro.