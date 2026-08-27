“Consulta previa no puede ser un riesgo para la inversión en infraestructura”: Ministro del Interior

Durante la jornada de la Convención Bancaria, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, presentó un paquete de decisiones y reformas estructurales orientadas a transformar la gestión de la consulta previa en Colombia. El funcionario enfatizó en la necesidad de devolverle a este mecanismo su propósito original como instrumento de protección de derechos de las comunidades y evitar que continúe operando como un trámite transaccional que frena las obras estratégicas del país.

Entre los principales anuncios destaca la expedición de una norma para deslindar la consulta previa del licenciamiento ambiental. Con esta medida, ambos procedimientos avanzarán de manera independiente sin que los tiempos de uno retrasen el desarrollo del otro. Asimismo, en el marco de la emergencia económica y social declarada tras el reciente terremoto, el Gobierno flexibilizará los trámites de consulta previa para acelerar la reconstrucción de infraestructura y el restablecimiento de servicios públicos en las zonas afectadas.

De igual forma, Lara Restrepo confirmó una reestructuración integral de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la cual será sometida a auditorías internas y externas, e incorporará nuevas herramientas tecnológicas para garantizar la trazabilidad de los expedientes y optimizar los tiempos de respuesta. Como parte de esta estrategia de destrabe, la cartera política asignará gerentes específicos a proyectos de gran impacto regional, entre los que se priorizó el proyecto del Canal del Dique en Bolívar.

Finalmente, el ministro del Interior envió un mensaje de tranquilidad al sector financiero para que continúe invirtiendo en los proyectos de infraestructura que requiere la nación. Lara Restrepo aseguró que desde el Gobierno Nacional se adelantan diálogos tanto con gremios como con liderazgos indígenas y de minorías para consolidar un Gran Acuerdo Nacional que brinde certeza jurídica a la inversión y garantice los derechos de las comunidades étnicas.

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