Presidente De La Espriella y alcalde Galán cuestionaron trabas del gobierno Petro con las ciudades

Concluyó en Bogotá, la Reunión de Alcaldes 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que, este año tiene el lema ‘De proyectos a estrategias: cómo las ciudades generan transformación’.

Se trató del primer encuentro entre el presidente Abelardo De La Espriella con cerca de 40 líderes de América Latina, en el que participaron: el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el jefe de Gabinete presidencial, Nicolás Gómez, entre otros representantes de las ciudades del país.

En medio de la reunión, el mandatario local, Carlos Fernando Galán, le agradeció al presidente Abelardo De La Espriella por devolverles a las ciudades el respaldo del Gobierno.

“En los últimos años nos unimos para remar contra la corriente, sin el apoyo del Gobierno. Lo que debía ser un trabajo en equipo se sentía más como una competencia”, dijo.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó que su Gobierno sí va a apoyar las obras en las regiones. Por ejemplo, confirmó que su asumió el compromiso de contribuir a la terminación de la línea 1 del Metro de Bogotá, avanzar en las líneas 2 y 3 y comenzar a pensar desde ahora en el futuro de la línea 4.

El presidente De La Espriella le advirtió a los alcaldes, que llegó el momento de “dejar de normalizar el delito”, como los obligó en los últimos años “el gobierno complaciente con el terrorismo”.

Les reiteró en que “voy devolverles la seguridad a los territorios”.