Autoridades de Sogamoso intensifican operativos de seguridad y reportan 11 capturas durante agosto

La Policía y los Gestores de Convivencia mantienen presencia permanente en puntos estratégicos de la ciudad.

Sogamoso

Once personas fueron capturadas por diferentes delitos y 122 comparendos fueron impuestos por comportamientos contrarios a la convivencia, como resultado de los operativos adelantados durante la última semana de agosto en diferentes sectores de Sogamoso.

Las acciones fueron desarrolladas por la Secretaría de Gobierno y Seguridad de Sogamoso, en articulación con la Policía Nacional, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional, prevenir hechos delictivos y responder a las situaciones que afectan la tranquilidad de los habitantes.

Alexander Merchán, secretario de Gobierno de Sogamoso, explicó que los operativos se concentraron en diferentes microterritorios del municipio.

“El trabajo interinstitucional incluyó presencia activa en el territorio, atención a las necesidades de la comunidad, acciones de sensibilización y estrategias de prevención, con el propósito de reducir factores de riesgo, promover la convivencia y proteger la vida y la integridad de los ciudadanos”, señaló el funcionario.

Entre los resultados se encuentra la captura de un hombre señalado de cometer delitos sexuales contra menores de edad. El procedimiento se realizó en el municipio de Santa Rosa de Viterbo y el detenido fue dejado a disposición de las autoridades competentes para que avance el proceso judicial y se defina su situación jurídica.

De igual manera, mediante varios allanamientos fueron capturadas tres personas que eran requeridas por la justicia por delitos relacionados con tentativa de hurto y hurto calificado y agravado.

Uno de los principales objetivos de las autoridades fue combatir el hurto a residencias. Las labores de investigación permitieron la captura de otras tres personas señaladas de estar involucradas en el robo a viviendas, especialmente en sectores ubicados al sur de Sogamoso.

A estos resultados se suman capturas por violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena, receptación, fraude procesal y hurto. En dos de los casos de hurto, la reacción de la Policía permitió recuperar los elementos que habían sido sustraídos.

Los 11 capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para continuar con los respectivos procesos judiciales.

122 comparendos durante los controles

Además de las capturas, durante los operativos de control y convivencia fueron impuestos 122 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

De acuerdo con Alexander Merchán, estos procedimientos estuvieron dirigidos a diferentes conductas que representan riesgos para la ciudadanía.

“Los procedimientos incluyeron controles frente al porte de armas blancas, comportamientos que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, conductas que afectan las relaciones con las autoridades de Policía, suspensión temporal de actividades, así como la incautación de estupefacientes y elementos tecnológicos”, explicó el secretario de Gobierno.

La Administración Municipal aseguró que estas acciones hacen parte de una estrategia permanente que combina prevención, presencia institucional, vigilancia y reacción frente a los diferentes fenómenos que afectan la seguridad.

Las autoridades también mantienen mesas de diálogo y espacios de articulación con las comunidades para identificar situaciones de riesgo y establecer acciones de respuesta en barrios y veredas.

De manera paralela, la Policía de Sogamoso y los Gestores de Convivencia mantienen presencia en sectores estratégicos como el río Monquirá, la Plaza de Mercado y la Terminal de Transportes.

Según la Administración Municipal, la intervención en estos puntos busca proteger a residentes, comerciantes, viajeros y comunidad en general, además de prevenir delitos como el hurto y el microtráfico.

“Nuestra prioridad es mantener una atención directa y constante a la comunidad, conocer sus necesidades, identificar las situaciones de riesgo y activar las acciones correspondientes en cada sector”, puntualizó Merchán.

La Administración Municipal reiteró que continuará fortaleciendo los operativos de prevención, control y convivencia ciudadana para mejorar las condiciones de seguridad en los barrios y veredas de Sogamoso.