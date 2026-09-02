DIMAR y Parques Nacionales fortalecen acciones de seguridad en el Parque Tayrona

Santa Marta

La Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta y en articulación con el Parque Nacional Natural Tayrona y Guardacostas de Santa Marta, continúa fortaleciendo las acciones de vigilancia, control y seguridad en las operaciones de transporte marítimo hacia este destino turístico del departamento del Magdalena.

En el marco de este trabajo articulado se desarrollan jornadas de verificación, seguimiento y acompañamiento a las actividades de transporte marítimo que se realizan en el área, con el objetivo de evaluar las condiciones de operación, fortalecer la seguridad de la navegación y promover el cumplimiento de las disposiciones establecidas para la prestación del servicio.

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De igual manera, se adelantan espacios de socialización y coordinación con las empresas autorizadas para operar las rutas de transporte marítimo hacia el Parque Nacional Natural Tayrona, abordando temas relacionados con la navegación segura, las condiciones de la operación y las buenas prácticas que deben implementarse para garantizar un servicio confiable y responsable.