DIMAR y Parques Nacionales fortalecen acciones de seguridad en el Parque Tayrona
La jornada se realiza con el propósito de fortalecer la seguridad integral de las rutas hacia el Parque Tayrona.
Santa Marta
La Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta y en articulación con el Parque Nacional Natural Tayrona y Guardacostas de Santa Marta, continúa fortaleciendo las acciones de vigilancia, control y seguridad en las operaciones de transporte marítimo hacia este destino turístico del departamento del Magdalena.
En el marco de este trabajo articulado se desarrollan jornadas de verificación, seguimiento y acompañamiento a las actividades de transporte marítimo que se realizan en el área, con el objetivo de evaluar las condiciones de operación, fortalecer la seguridad de la navegación y promover el cumplimiento de las disposiciones establecidas para la prestación del servicio.
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De igual manera, se adelantan espacios de socialización y coordinación con las empresas autorizadas para operar las rutas de transporte marítimo hacia el Parque Nacional Natural Tayrona, abordando temas relacionados con la navegación segura, las condiciones de la operación y las buenas prácticas que deben implementarse para garantizar un servicio confiable y responsable.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...