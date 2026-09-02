Alerta en el Magdalena por crecientes súbitas ante fuertes lluvias

Magdalena

La Gobernación del Magdalena mantiene activo el monitoreo en el territorio ante las fuertes lluvias registradas durante la tarde y noche del domingo, que han generado precipitaciones de diferentes intensidades y afectaciones preliminares en los municipios de Aracataca y Algarrobo.

De acuerdo con los reportes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, se han registrado lluvias leves, moderadas y fuertes en Tenerife, Pijiño del Carmen, Santa Bárbara de Pinto, Sitionuevo, Fundación, Ciénaga, Salamina, Cerro de San Antonio, Puebloviejo, San Zenón, Concordia, Plato, Chivolo, Ariguaní, Pivijay, El Piñón, San Sebastián de Buenavista, Guamal, Zona Bananera y Zapayán.

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Se mantiene especial vigilancia ante la posibilidad de crecientes súbitas, aumento de niveles y eventuales desbordamientos de ríos, quebradas y otros cuerpos de agua. Por esta razón, se recomienda a las comunidades ribereñas permanecer atentas a cambios repentinos en los niveles y caudales, y seguir las indicaciones de las autoridades y organismos de socorro.