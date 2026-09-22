Siete integrantes de las ACSN abatidos y un arsenal incautado: Policía revela rutas de narcotráfico

Así es el arsenal incautado en operativo contra las ACSN en Santa Marta. Foto: Policía Nacional

La operación desarrollada en el sector de Quebrada del Sol, en el corregimiento de Guachaca, dejó siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) neutralizados y tres más capturados, según informó la Policía Nacional.

De acuerdo con la Dirección de Antinarcóticos, alias ‘Cholo’, uno de los neutralizados, era señalado como segundo cabecilla y financiero de la organización y habría sido uno de los principales articuladores de la cadena de narcotráfico hacia Centroamérica.

Según las investigaciones citadas por la Policía, ‘Cholo’ contaría con una trayectoria criminal de más de 15 años y habría estado relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y control de economías ilícitas en la región Caribe.

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La Policía sostiene que la estructura utilizaba lanchas rápidas tipo Go-Fast y semisumergibles, con salidas desde zonas costeras de Santa Marta y la Alta Guajira, para movilizar cargamentos de droga hacia países de Centroamérica.

El operativo contó con tres helicópteros UH-60 de la Aviación Policial y el apoyo de dos aeronaves Super Tucano de la Fuerza Aérea. Las autoridades realizaron una diligencia de allanamiento y registro en esta zona rural de Santa Marta.

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Durante el procedimiento fueron incautados 10 fusiles, entre ellos un Barrett calibre .50, tres lanzagranadas, dos pistolas, granadas y miles de cartuchos de diferentes calibres, además de material de intendencia.

Los otros tres integrantes fueron capturados, según las autoridades, mientras portaban prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y armamento largo. La Policía aseguró que los siete neutralizados harían parte de la estructura de seguridad y organización criminal de las ACSN.

La institución sostuvo que el resultado afecta las capacidades de mando, control, armamento, movilidad y financiación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización con presencia en Magdalena, Cesar y La Guajira.