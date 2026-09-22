Distrito de Santa Marta adopta medidas ante situación de orden público en la ciudad

Santa Marta

A través del Decreto 431 del 21 de septiembre de 2026, la Alcaldía Distrital de Santa Marta ha adoptado medidas para garantizar la seguridad de los samarios, en virtud de los hechos acontecidos en las últimas horas cuando se registraron alteraciones de orden público.

La situación se registró en Guachaca, Bonda y el sector del Once de Noviembre, como consecuencia de la ofensiva militar adelantada por la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación, en la que le fue propinado un duro golpe a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, dando de baja a varios de sus cabecillas.

De acuerdo con las medidas adoptadas vía decreto, han sido suspendidas las actividades académicas, durante el día martes 22 de septiembre, en las instituciones educativas de carácter oficial, especialmente las que están ubicadas en Guachaca, Bonda, Minca y Once de Noviembre; además que las que se encuentran en zonas de influencia donde se presentaron alteraciones del orden público.

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Otra de las medidas se relaciona con la restricción durante 24 horas, y en todo el territorio samario (zonas urbana y rural), de la circulación de acompañante o parrillero, sin distinción de sexo o género, en vehículos tipo motocicleta y motociclo, en las vías públicas y privadas abiertas al público.