Santa Marta lanza ofensiva contra la extorsión tras Consejo de Seguridad y busca frenar hacinamiento

El fortalecimiento de las acciones contra la extorsión y la revisión de las condiciones de los Centros de Detención Transitoria fueron los principales temas del Consejo de Seguridad, liderado por el alcalde Carlos Pinedo y con presencia del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y organismos de justicia.

Durante la jornada, el Distrito expuso las principales dificultades de seguridad que enfrenta la ciudad y pidió acompañamiento del Gobierno Nacional para fortalecer las acciones contra las estructuras criminales que operan en el territorio.

Extorsión, uno de los principales focos

Uno de los principales compromisos es aumentar la presencia de las autoridades en diferentes sectores de Santa Marta para enfrentar la extorsión. El alcalde Carlos Pinedo aseguró que se fortalecerá el trabajo conjunto con Fiscalía, Policía y Ejército.

“Hemos conversado el tema de la extorsión en el Distrito. Vamos a hacer mayor presencia en los rincones de la ciudad con Fiscalía y Policía”, señaló el mandatario, quien aseguró que el objetivo es lograr que este delito disminuya.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jeyson Haird López, reveló que en lo corrido del año se han realizado 72 capturas por extorsión, 29 de ellas mediante orden judicial. Según el oficial, el 91 % de los capturados quedó con medida de aseguramiento intramural.

El coronel destacó el aumento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, pero insistió en la necesidad de denunciar. “La denuncia es la reina en este sentido”, afirmó, al explicar que de estos reportes dependen buena parte de las investigaciones contra los responsables.

Hacinamiento en centros de detención

La situación de los Centros de Detención Transitoria también ocupó un espacio central en la reunión. El Distrito anunció que continuará con la revisión técnica de estos espacios, donde se han registrado dos amotinamientos debido a las condiciones de hacinamiento.

“Vamos a seguir revisando técnicamente la situación de los centros transitorios, un problema que aqueja no solamente al Centro Histórico, sino a toda la ciudad”, manifestó Pinedo.

El alcalde anunció además visitas a estos centros y el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional para buscar alternativas frente a esta problemática.

Durante el Consejo también se abordaron los bloqueos recurrentes en la ciudad. El mandatario aseguró que se articularán acciones con la Policía y las demás autoridades para evitar que estas situaciones sigan afectando a la comunidad y la movilidad.

Sobre el atentado contra la comunicadora y activista política Naylea Barros, la Policía avanza en la verificación de varios videos enviados al grupo élite de la DIJIN para mejorar las imágenes e identificar la motocicleta y a la persona que se movilizaba en ella.

Además, un peritaje balístico confirmó que el arma utilizada sería traumática y no de fuego. Las autoridades analizan esta evidencia y no descartan un posible atraco, mientras avanzan en establecer si se trató de un atentado y cuáles fueron los móviles.

Con estos compromisos, las autoridades buscan fortalecer la seguridad en Santa Marta y avanzar en soluciones frente a los principales problemas expuestos durante el Consejo.