Habilitadas las vías en el Magdalena luego de los bloqueos por operativos contra las ACSN/ Captura de video.

Santa Marta

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra informó a través de su cuenta en X que luego de la solicitud del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, impartidas en el Consejo Extraordinario de Seguridad se habilitó el 100% de las vías del departamento, incluida la Troncal del Caribe.

El anuncio se dio luego de los bloqueos que se registraron desde la tarde de ayer cuando José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’ o ‘Comando 25’, murió durante un operativo de la Policía contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La Gobernación señaló que desde el Puesto de Mando Unificado se coordinó una respuesta para recuperar la movilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con esta intervención, las autoridades reportaron el restablecimiento del tránsito en los corredores viales afectados.