Desabastecimiento de agua afectó temporalmente aire acondicionado en aeropuerto de Santa Marta

Santa Marta

Debido a una situación de desabastecimiento de agua en el sector del terminal aéreo, se presentó una afectación temporal en el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado del aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta, teniendo en cuenta la necesidad del agua para los procesos de refrigeración.

La disminución en la disponibilidad del recurso obligó a enfrentar de manera temporal las dificultades en el sistema de aire acondicionado, generando una afectación en las condiciones de funcionamiento de algunas áreas de la terminal.

Durante la emergencia solo contaban con el suministro para los sanitarios a través de la planta de tratamiento de aguas; sin embargo, el suministro para otros puntos se encontraba restringido.

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Según informó la administración del aeropuerto, la situación ya fue solucionada y el suministro se normalizó, por lo que a esta hora los sistemas de aire acondicionado y las demás operaciones de la terminal funcionan con normalidad.