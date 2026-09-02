Capturan en Guachaca a alias ‘La Puerca’, presunto cabecilla de las Autodefensas de la Sierra Nevada

Un nuevo golpe contra las estructuras armadas fue propinado por las autoridades en el Magdalena con la captura de Daniel Bravo Arias, alias ‘La Puerca’, señalado como presunto cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El operativo se desarrolló en Puerto Nuevo, jurisdicción de Guachaca, zona rural de Santa Marta, donde unidades del Gaula de la Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, hicieron efectiva la captura.

Bravo Arias había participado como representante de esta estructura durante los acercamientos con el Gobierno Nacional, período en el que su orden de captura permaneció suspendida como parte de las garantías establecidas para facilitar el proceso.

La situación cambió tras la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de terminar los diálogos y devolver la vigencia a las órdenes de captura contra integrantes de esta organización. Su detención se convierte así en uno de los primeros resultados de esa nueva postura frente a la estructura armada.

El nombre de alias ‘La Puerca’ ya estaba en los registros de las autoridades. En años anteriores apareció en carteles de los más buscados de Santa Marta y su área metropolitana, donde se ofrecían recompensas por información que permitiera establecer su ubicación.

Entre tanto, la defensa de Bravo Arias sostiene que él ya había decidido apartarse de su papel como representante de la organización y que, para el momento de la captura, se encontraba dedicado a actividades comerciales.

Tras el procedimiento, Bravo Arias fue trasladado a la URI de la Fiscalía, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar el proceso judicial.

Por su par gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, calificó la captura como un resultado contundente contra las organizaciones criminales que buscan afectar la tranquilidad del departamento y aseguró que las autoridades continuarán trabajando de manera coordinada para fortalecer la seguridad.