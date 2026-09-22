Alcaldía restringe circulación de motos en Santa Marta hasta el jueves por crisis de orden público. Foto del Archivo

La Alcaldía de Santa Marta restringió temporalmente la circulación de motocicletas y otros vehículos similares en todo el Distrito, en medio de la situación de orden público que se registra tras el operativo de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que dejó siete integrantes de esa estructura muertos y tres capturados.

La decisión se conoce después de una jornada marcada por bloqueos y la incineración de vehículos en diferentes sectores, incluida la Troncal del Caribe, hechos que llevaron a las autoridades a desplegar operativos y activar un Puesto de Mando Unificado para recuperar la movilidad y garantizar la seguridad.

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A través del Decreto 432 del 22 de septiembre de 2026, el Distrito estableció la restricción desde las 4:00 de la tarde de este martes hasta la medianoche del jueves 24 de septiembre.

La medida aplica en todo el territorio de Santa Marta, tanto en la zona urbana como rural, y cobija motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos, con o sin acompañante.

El decreto contempla excepciones para vehículos de la Fuerza Pública, organismos de seguridad, entidades públicas debidamente identificadas, vehículos de emergencia, control de tránsito, vigilancia y seguridad privada, entre otros.

También están exceptuados los vehículos utilizados por medios de comunicación para el desarrollo de labores periodísticas, siempre que estén debidamente identificados y sus ocupantes acrediten su condición de periodistas.

La Policía Metropolitana, la Secretaría de Movilidad y las demás autoridades realizarán los controles. El incumplimiento de la restricción podrá generar las medidas correctivas y sanciones establecidas en las normas vigentes.

El decreto señala además que la medida podrá levantarse antes de la fecha establecida si las autoridades determinan que las condiciones de orden público y seguridad han mejorado.