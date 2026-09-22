Temor, cierres y transporte afectado mantienen en tensión a Santa Marta tras anuncio de paro armado

La situación de orden público en Santa Marta continúa generando afectaciones este martes, pese al anuncio de las autoridades sobre la habilitación de las vías del departamento tras los bloqueos registrados luego del operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN.

El diputado del Magdalena Johan Pinedo aseguró a Caracol Radio que varios conductores de transporte público estarían siendo obligados a suspender sus rutas y guardar los vehículos por amenazas. Según relató, algunos buses estarían siendo detenidos en sectores como El Yucal y El Cisne, donde pasajeros y conductores habrían sido obligados a descender.

“Uno de mis empleados me llamó en horas de la mañana a decirme: ‘Jefe, no puedo llegar, me acaban de bajar del bus’. Y le dijeron al conductor que si seguía operando le iban a quemar los buses”, relató Pinedo.

El diputado aseguró que, aunque hay presencia de la Fuerza Pública en algunos puntos, el temor estaría afectando la prestación del servicio de transporte. “Hoy con el servicio público de transporte urbano en ese sector escondido, guardado, con miedo, difícilmente la gente se podrá movilizar”, manifestó.

A esta situación se suman cierres de establecimientos comerciales en distintos sectores de Santa Marta. Algunos negocios abrieron durante las primeras horas de la mañana, pero posteriormente habrían cerrado ante amenazas y la presencia de hombres armados.

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Según reportes conocidos, se han registrado cierres en sectores como la carrera 5, la carrera 6 y el Mercado Público. También circulan videos en los que se observa a hombres que se movilizan en motocicletas llegando a establecimientos para ordenar su cierre y otros que disparan contra comercios en sectores como Cristo Rey, Gaira y Los Olivos. Estos hechos están siendo verificados por las autoridades.

El panorama ha generado temor entre comerciantes, trabajadores y ciudadanos, con sectores de la ciudad donde se observa una reducción de la actividad comercial y del movimiento en las calles. La situación se presenta después del anuncio de un supuesto paro armado atribuido a las ACSN, tras el operativo de la Fuerza Pública en Quebrada del Sol, donde fueron abatidos siete integrantes de esa organización, entre ellos alias ‘Cholo’.

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Aunque la Gobernación informó que el 100 % de las vías del Magdalena están habilitadas, la situación en algunos sectores de Santa Marta continúa siendo de tensión, con afectaciones al transporte y al comercio mientras las autoridades mantienen los operativos de seguridad.

Cabe recordar que ante las alteraciones de orden público, el Distrito de Santa Marta suspendió este martes las clases presenciales en las instituciones educativas. También fue restringida durante 24 horas la circulación de parrillero en motocicletas y motociclos en todo el Distrito.