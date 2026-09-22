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22 sep 2026 Actualizado 21:17

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Santa Marta

Hombres armados quemaron una tractomula y un taxi en Santa Marta en medio de paro armado

Dos vehículos fueron incinerados durante la jornada de este martes, en medio de la tensión por el paro armado atribuido a las ACSN.

Hombres armados quemaron una tractomula y un taxi en Santa Marta en medio de paro armado. Foto: Capturas de Video

Hombres armados quemaron una tractomula y un taxi en Santa Marta en medio de paro armado. Foto: Capturas de Video

Hombres armados quemaron una tractomula y un taxi en Santa Marta en medio de paro armado. Foto: Capturas de Video

David Echavez

Santa Marta
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Hombres armados incineraron una tractomula en la Troncal del Caribe, frente a la Universidad Cooperativa de Colombia, en Santa Marta.

Según información preliminar, el conductor fue obligado a descender del vehículo antes de que los sujetos le prendieran fuego.

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La tractomula permaneció en llamas mientras las autoridades llegaban al lugar para controlar la emergencia y verificar las circunstancias del ataque.

Horas después, un taxi también fue incinerado en la calle 30, cerca del barrio El Pando, generando preocupación entre habitantes y conductores de esta zona.

De acuerdo con información preliminar, el conductor del taxi también habría sido obligado a abandonar el vehículo antes de que fuera incendiado.

Los hechos se registran en medio de la tensión que vive Santa Marta tras el anuncio de un paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Durante la jornada también se han reportado cierres de establecimientos comerciales y afectaciones en el transporte público en diferentes sectores de la ciudad.

Aunque las autoridades mantienen presencia en distintos puntos y la Troncal del Caribe fue habilitada, persisten la tensión y el temor entre comerciantes, transportadores y ciudadanos.

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