Gobierno Nacional revisó centros de detención transitoria y hacinamiento en Santa Marta

Gobierno Nacional y alcalde Carlos Pinedo revisaron las condiciones de los detenidos en Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta

La situación de los Centros de Detención Transitoria de Santa Marta fue revisada directamente por el Gobierno Nacional. El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima Díaz-Granados, recorrió junto al alcalde Carlos Pinedo uno de estos espacios para verificar las condiciones de las personas privadas de la libertad.

La inspección estuvo enfocada en aspectos de seguridad, salubridad, infraestructura y bienestar, además de las dificultades que enfrentan estos centros y que han generado preocupación entre las autoridades y los propios detenidos.

Durante el recorrido también fueron escuchadas las inquietudes de las personas privadas de la libertad, con el propósito de conocer directamente las situaciones que se presentan durante su permanencia en estas instalaciones.

La visita del funcionario nacional se produjo después de una primera verificación realizada durante la misma semana por autoridades distritales, Policía y organismos de control. En ese ejercicio se buscó identificar las principales dificultades y establecer cuáles requerían atención.

Ahora, con la presencia del viceministro, la problemática fue revisada también desde el ámbito nacional. El objetivo es que las observaciones recogidas durante estos recorridos permitan definir acciones concretas y coordinadas entre el Distrito y las entidades responsables de la atención de las personas privadas de la libertad.

Uno de los principales retos es el hacinamiento en estos espacios, destinados a la permanencia temporal de personas detenidas. A esto se suman los dos amotinamientos registrados, hechos que han puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de encontrar alternativas para descongestionar los centros y mejorar sus condiciones.

En la inspección participaron funcionarios de la administración distrital, representantes del INPEC, organismos de control y otras autoridades relacionadas con la atención de la población privada de la libertad.

La administración de Santa Marta espera que esta revisión permita pasar de la identificación de las dificultades a la definición de soluciones, especialmente en aquellos aspectos que requieren intervención de entidades del orden nacional.

Por ahora, el compromiso institucional es mantener el seguimiento a los Centros de Detención Transitoria y establecer qué medidas pueden ejecutarse de manera inmediata y cuáles requieren soluciones de mayor alcance para enfrentar esta problemática en la ciudad.