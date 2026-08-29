El turismo, un motor de desarrollo para Barranquilla y Colombia

A propósito de la Cumbre Internacional Barranquilla Global: Turismo y Ciudad, los panelistas dialogaron sobre innovación y sostenibilidad en el sector turístico.

En Hora 20, los panelistas hablaron sobre el turismo como motor económico para Barranquilla y Colombia, a propósito de la Cumbre Internacional Barranquilla Global: Turismo y Ciudad, impulsada por Prisa Media, El País América y Caracol Radio, que se realizó esta semana. También se refirieron a la gobernanza del sector, las estrategias que pueden implementar las ciudades para convertirse en destinos turísticos más atractivos y sostenibles, las tendencias, los desafíos y las oportunidades que se abren con la llegada de más visitantes.

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Lo que dijeron los panelistas

Ana María Aljure, gerente de Ciudad de Barranquilla, sostuvo que la capital del Atlántico ha tenido una transformación profunda en materia turística durante los últimos 18 años y resaltó la importancia de obras como el Gran Malecón del Río.

También destacó que la conectividad aérea de la ciudad está atravesando un proceso de apertura. “Desde el 18de diciembre vamos a contar con un vuelo directo Barranquilla-Madrid.Vamos a atraer el turismo europeo directamente. Ya no será necesario desplazarse hasta Bogotá, Medellín o Cali. Podremos atraer nuevos turistas para generar un círculo económico virtuoso para Barranquilla”, apuntó la funcionaria.

Adicionalmente, destacó varios eventos de carácter internacional que se llevarán a cabo durante los próximos meses. “En noviembreel nuevo GranSúper Metrotendremos la final de la Copa Sudamericana. También queremos que sea un espacio para que artistas internacionales puedan presentarse, antes teníamos 45 mil sillas y ahoratendremos 60 mil”, sostuvo Aljure.

Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, dio algunas cifras sobre el sector turístico a nivel mundial. Entre otras cosas, subrayó que el 3,5 % del PIB mundial depende del secto turístico, dijo que más de 1.500 millones de personas viajaron durante el último año y sostuvo que esa cifra representa un crecimiento global del 5 %.

“Este es el momento de los destinos emergentes, entre ellos Colombia. En la era digital y de la IA, el diferencial humano juega un papel fundamental para el turismo”, explicó Bayona.

También indicó que es clave mantener la calidad de las experiencias y resaltó la importancia de las particularidades locales. “En un mundo tan globalizado, lo grande se vuelve pequeño. Entre más contemos historias regionales, más conectamos con el mundo. Por ejemplo, relatar de dónde viene la guayabera o el Carnaval”, indicó Bayona.

Érika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, señaló que la aerolínea ha venido potenciando su crecimiento en Colombia y destacó la relevancia que ha cobrado Barranquilla. “Ha dejado de ser percibida únicamente como un destino turístico y se ha consolidado también como una ciudad empresarial”, sostuvo Zarante.

También indicó que la capital del Atlántico tiene una importante identidad cultural y una posición geográfica estratégica.

Además, se refirió a las preferencias de los turistas más jóvenes. “Hoy, los pasajeros menores de 20 años buscan algo que los motive, que sea más competitivo y quieren conectarse con marcas que les dejen una experiencia sostenible”, apuntó la CEO de LATAM Airlines Colombia.

Jhony Insignares, gestor cultural, guía turístico y nuevo secretario de Cultura de Barranquilla, se refirió al trabajo que ha desarrollado en la ciudad. “Durante estos cinco años de City Lover hemos trabajado para habilitar Barranquilla de manera didáctica, dar a conocer la historia de la ciudad y recuperar espacios, como mercados de 1913, para convertirlos en atractivos turísticos. Hay que potenciar las zonas históricas y formar ciudadanos orgullosos de su historia, para recuperar espacios y vínculos con la ciudad”, apuntó Insignares.

Además, señaló que el trabajo que se desarrolla hoy en el sector es una “construcción colectiva” y las familias pueden tejer memoria para hacer ciudad.

Julián Guerrero, exviceministro de Turismo y socio fundador de The Grand Tour Company, dijo que no basta con que el sector turístico colombiano se conforme con atraer más visitantes, sino que también hay que ofrecer experiencias de calidad.

“Asegurar el turismo para los próximos 100 o 200 años implica sostenibilidad y calidad en todos los territorios del país. Por ejemplo, en regiones con gran potencial, como Caquetá, Putumayo, Guaviare y Chocó. No solamente tenemos patrimonio material. Colombia también tiene patrimonios intangibles asociados a la música, que es una fuente de riqueza en muchos destinos”, explicó el experto.

Por último, destacó la capacidad que tiene el turismo para generar bienestar e incluso consideró que puede ser una herramienta contra la inseguridad. “Se piensa que la seguridad es necesaria para empezar a desarrollar el turismo. Pero el turismo también tiene la capacidad de desplazar la inseguridad hacia la periferia. ¿Cuándo han escuchado que a un turista le pase algo en Caquetá o Guaviare?“, argumentó.