Análisis de la nueva junta directiva de Ecopetrol y la certificación en la lucha antidrogas

En este capítulo de Hora 20, los panelistas discutieron sobre los cambios en la junta directiva de Ecopetrol, la reciente renuncia de Juan Carlos Hurtado a la Presidencia de la compañía, y el futuro de la petrolera durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. También analizaron la decisión que tomará Estados Unidos frente a la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas y sus consecuencias para el país.

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Lo que dijeron los panelistas

Daniel Mejía, economista, exsecretario de Seguridad de Bogotá y profesor de la Universidad de Los Andes, comentó que “las utilidades de Ecopetrol pasaron de 40 billones de 2024 a 9 billones de pesos en 2025. Ojalá se reincorporen los técnicos que conocen el sector petrolero”.

Además, dio detalles sobre las medidas que debería adoptar el nuevo gobierno para atacar de forma integral a las estructuras criminales que se financian mediante el narcotráfico. “Mientras el foco de la política antidrogas esté en los cultivos ilícitos, no se van a lograr grandes avances. Debe estar en la destrucción de laboratorios, en la incautación de grandes cargamentos de cocaína y en inversión en la UIAF”, explicó Mejía.

Maria Alejandra Villamizar, periodista y columnista en El Espectador, sostuvo que “Ecopetrol es una compañía sobre la cual no se tenía ninguna duda de corrupción en años atrás”. En ese sentido, sostuvo que será clave la administración de la nueva junta directiva.

“Ecopetrol no se debe convertir en una caja menor de ningún gobierno, la idea es que siga siendo la ventana de progreso. La política que se planteó de transición energética si se transforma debe ser en pro del país”, apuntó Villamizar.

Frente al narcotráfico, consideró que se trata de un asunto que también es cultural. “Lastima que en el proyecto de EE. UU no haya un plan para cambiar la cultura del narcotráfico, para que no se alimenten los problemas que ya tenemos”, agregó Villamizar.

Ana María Rueda, coordinadora de análisis de política de drogas en la Fundación Ideas para la Paz, consideró que el gobierno de Abelardo de la Espriella ha estrechado lazos con Estados Unidos y ha dado mensajes que han sido bien recibidos por la administración Trump.

Sin embargo, advirtió que Colombia debe ver el narcotráfico desde otras perspectivas distintas a las que usa Estados Unidos. “El foco al que nos lleva Washington no es todo lo que nos debe interesar en Colombia. La lucha contra el narcotráfico no se ha hecho bien durante el Gobierno Petro ni durante otros gobiernos. Tenemos unos territorios controlados por los grupos armados y se ha creado una estructura económica y social en torno a la coca en algunas regiones”, sostuvo Rueda.

Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario y analista, indicó que una clave de la decisión de Estados Unidos es la cercanía que ha tenido la administración de Donald Trump con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Entre tanto, sostuvo que la lucha contra el tráfico de drogas cuenta con restricciones presupuestales. “Es difícil que vaya a arreciar la lucha contra el narcotráfico mientras las finanzas públicas no están bien. El consumo es ese circulante económico que está habiendo y no se está detectando”, advirtió Estrada.