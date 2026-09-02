Análisis: Bombardeos y estrategias de seguridad durante las primeras semanas del Gobierno

En Hora 20, los panelistas analizaron el despliegue de la Fuerza Pública durante las primeras semanas del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Los panelistas hablaron sobre la ofensiva del Gobierno de Abelardo de la Espriella contra los grupos armados ilegales, los atentados registrados en los últimos días, la reactivación de las órdenes de captura contra 46 cabecillas de tres grupos armados tras la suspensión de las mesas de diálogo con esas estructuras. Además, analizaron los bombardeos que ha desplegado el Gobierno y el fallecimiento de menores de edad en esos operativos.

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Lo que dijeron los panelistas

Jairo Libreros, analista en seguridad y profesor universitario, aseguró que con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella el país recuperó la figura del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

También se refirió a la necesidad de incorporar la tecnología en el sector seguridad. “El 80 % de los drones que usa Ucrania los hace con motores de moto. Creo que en el caso colombiano no hemos logrado avanzar en nada. Nos falta regular, traer experiencia y entender que la tecnología no tiene que ser de punta”, explicó Libreros.

También se refirió al marco jurídico que debe manejarse en los próximos meses. “El presidente no va a refrendar la ley de la paz total. Se va a quedar sin esas herramientas para hacer la ley de sometimiento a la justicia, el tiempo que queda para que salga esa ley es muy peligroso para las comunidades. Si no se protegen habrá fuertes confrontaciones”, apuntó.

Hugo Acero, sociólogo, exsecretario de Seguridad de Bogotá y experto en temas de seguridad y justicia, consideró que Abelardo de la Espriella se ha esforzado por ser un comandante en jefe de las Fuerzas Militares. “¿Cuál creo que puede ser el problema del presidente? La cantidad de promesas que viene haciendo. A todos los municipios les ha prometido más policías”, sostuvo Acero y consideró que ese tipo de propuestas no son viables debido al limitado pie de fuerza que hay en Colombia.

También consideró que debe haber una acción integral del Estado para garantizar la seguridad en varios frentes. “La recuperación del territorio no sólo es la presencia y la permanencia de la Fuerza Pública. El tema es cómo involucramos a las administraciones locales”, expresó Acero.

Guillermo León, general en retiro y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), consideró que el presidente Abelardo de la Espriella está cumpliendo sus promesas de campaña al desplegar toda la capacidad del Estado colombiano para combatir a los grupos armados ilegales. Además, consideró que eso se refleja en estrategias como la intensificación de los bombardeos, el combate de las economías ilícitas y la creación de bloques de busqueda dedicados a combatir la extorsión.

Adicionalmente, señaló que es clave destacar que los bombardeos en Colombia se planean y autorizan con rigurosidad. “La operación de los bombardeos no es algo que se tome a la ligera, no se improvisa. Hay un paquete de inteligencia, un esfuerzo de todas las agencias y se pasan una serie de filtros antes de autorizar un bombardeo. Si hay dudas o algún riesgo, se devuelve a las agencias”, puntualizó.

Elizabeth Dickinson, subdirectora del Programa para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, consideró adecuada la acción integral del gobierno en los territorios, aunque expresó que debe haber mejor coordinación con el sistema judicial.

También advirtió que debe haber una visión inteligente de los efectos que traen los operativos en las comunidades. “La población civil es la que siempre sufre las consecuencias de las operaciones contra los grupos armados. Por eso se debe calcular la estrategia y el nivel de alcance de las operaciones”, concluyó Dickinson. “Después de una operación contra los grupos armados se debe pensar en cuál va a ser el impacto en la población. Lo último que queremos es perder la confianza de la población”, agregó.