Solicitan Consejo de Seguridad Presidencial en el Magdalena por retenes e incursiones armadas

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, solicitó al Gobierno Nacional realizar un Consejo de Seguridad Presidencial en el departamento, ante las nuevas alertas por presencia de grupos armados y retenes en varios sectores del sur del territorio.

La mandataria aseguró que recibió información sobre presuntos retenes del Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, entre Urquijo, Guaimaral, Villanueva, la zona rural de Guamal y otros puntos del sur del Magdalena.

“Aunque hemos realizado múltiples mesas de seguridad y reuniones para garantizar la seguridad en el Magdalena, se hace urgente un Consejo de Seguridad Presidencial en el departamento”, afirmó Guerra, quien pidió respaldo del Gobierno Nacional para atender la situación.

El llamado fue respaldado por el representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, quien también advirtió sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en el departamento.

“Preocupa profundamente el deterioro de la seguridad en el Magdalena”, señaló el congresista, quien pidió al Gobierno Nacional actuar de inmediato para proteger a las comunidades.

La solicitud se produce en medio de otras denuncias recientes en la Zona Bananera. El presidente de Asbama, José Francisco Zúñiga Cotes, denunció el ingreso de hombres armados a fincas de Portón de Morán, Río Frío y Orihueca.

Según el dirigente gremial, los sujetos habrían intimidado a trabajadores y obligado a suspender labores de corte y empaque. Estos hechos estarían relacionados con presuntas presiones extorsivas, de acuerdo con las denuncias conocidas por las autoridades.

A este panorama se suma el robo registrado en un establecimiento Ara de Guacamayal, también en Zona Bananera, donde se reportó la presencia de hombres armados.

La Gobernación sostiene que, pese a las diferentes mesas y consejos de seguridad realizados en el departamento, se requiere ahora una intervención de mayor nivel del Gobierno Nacional, con medidas concretas para recuperar la tranquilidad en las zonas más afectadas.