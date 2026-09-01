Policía confirma que arma usada en ataque a Naylea Barros en Santa Marta era traumática

La Policía Metropolitana de Santa Marta confirmó un nuevo avance en la investigación por el ataque contra la líder política y excandidata a la Cámara por el Magdalena, Naileya Barros.

Durante el Consejo de Seguridad realizado este martes, el comandante de la Policía Metropolitana Jeisón Haird López, informó que varios videos recolectados durante la investigación fueron enviados al grupo élite de la DIJIN para mejorar las imágenes y tratar de identificar la motocicleta y al responsable del hecho.

“Estos videos se enviaron al grupo élite de la DIJIN, buscando con ello hacer una mejor definición de imagen para poder identificar la motocicleta y la persona que iba en esta motocicleta”, explicó el oficial.

El coronel también reveló que un peritaje balístico estableció que el arma utilizada no era de fuego, sino traumática, según los elementos materiales probatorios encontrados en el vehículo.

El ataque ocurrió la noche del lunes 24 de agosto, cuando Barros se movilizaba con su prima por el sector del puente del Minuto de Dios, en dirección al barrio Bavaria. La dirigente denunció que sujetos dispararon contra el vehículo y salió ilesa.

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La Policía mantiene abiertas las hipótesis sobre lo ocurrido y no descarta que se haya tratado de un intento de atraco. “Realmente pudo haber sido un atentado, que es difícil hacerlo con arma traumática, pero también podría ser de pronto un posible atraco”, señaló el comandante.

Las autoridades continúan trabajando con la Fiscalía en el análisis de los videos y demás elementos probatorios para establecer qué ocurrió y determinar quiénes estarían detrás del hecho.