El pico y placa para carros particulares en Manizales se extiende hasta el 15 de septiembre

Manizales

La medida temporal de pico y placa para carros particulares en Manizales se aplicó por la contingencia del pasado sismo, sin embargo, se extenderá para la segunda etapa, es decir, la fase de reconstrucción y demoliciones. Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de Manizales, entrega los detalles de la prórroga.

“Terminado el 31 de agosto, el pico y placa continúa el día siguiente, la medida sigue con las mismas condiciones, es decir, dos dígitos diarios en el horario de 5 a. m. a 10 p. m., en esta oportunidad, el martes 1 de septiembre aplicará para los dígitos terminados en 7 y 8 y así, sucesivamente, hasta el 15 de septiembre”.

De acuerdo a las autoridades municipales, además de dichas ejecuciones en Milán, el centro, Chipre, entre otros sectores, es posible que se descubran problemas en las redes eléctricas, reposición de acueducto y demás acciones que obligan a la ocupación de las vías, por eso hubo la necesidad de prolongar la medida vehicular para adelantar dicha etapa.

“Gracias a los manizaleños por acatar el pico y placa, ya que muchos han utilizado el transporte público o han compartido vehículos, el cambio de comportamiento ha sido notable. Evidentemente, hay otros que rechazan la medida, pero también hay que destacar que hemos recibido 8.000 solicitudes de permisos excepcionales, de las cuales 95 % no asiste una razón fáctica ni jurídica, sin embargo, para eso estamos, para responder oportunamente estos requerimientos”, indica el secretario de Movilidad Juan Felipe Álvarez.

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El funcionario aclara que no activan las cámaras de fotodetección para buscar infractores, ya que la mayoría de ciudadanos han cumplido la norma, pese a que, aproximadamente, 50 a 60 conductores son descubiertos por los agentes de tránsito a diario violando la norma, aunque recuerda que esto conlleva a la amonestación económica e inmovilización del automotor.

Con la restricción, salen de circulación diariamente cerca de 25.000 vehículos.

Excepciones del decreto

Dentro del decreto municipal, hay que anotar que las motocicletas, vehículos oficiales, de valores, transporte de ayudas humanitarias, personal autorizado que visitan edificaciones, entre otros que pueden transitar por las calles y avenidas de esta capital.

“Los vehículos de carga tienen salvedad para movilizarse por la ciudad, no les aplica el pico y placa, pero sí tienen restricción para cruzar por ciertos sectores donde hay riesgo, solo pueden hacerlo después de que se estabilicen ciertas edificaciones”, aclara el jefe de la cartera municipal.