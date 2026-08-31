La FNC contabiliza aproximadamente 1.700 cafeteros afectados por el terremoto en Caldas

Caldas

Actualmente, el equipo de extensión de la Federación Nacional de Cafeteros, en Caldas, visita las fincas haciendo verificaciones para conocer, detalladamente, posibles afectaciones en viviendas, beneficiaderos, entre otros espacios. Natalia Yepes, gerente de la entidad en este departamento, asegura que la otra semana se publicarán las cifras oficiales.

“Mil 700 es una cifra preliminar, estamos perfeccionando el número para tener datos concretos identificando los daños y el nivel de afectaciones para saber cómo articularnos. La pretensión es articular los diferentes proyectos que se gestionarán, junto a los gobiernos municipales, departamentales y nacional, así como con aliados para el proceso de reconstrucción”.

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Agrega que analizan proyectos de vivienda y el financiamiento a los cafeteros afectados, ya que habrá donaciones, pero explica que ese no solo será el único camino para ayudar, sino a través de diferentes medios que permitan a los caficultores recuperarse luego del terremoto.

Así mismo, evalúan las infraestructuras comunitarias como acueductos rurales, caminos, instituciones educativas en los 25 municipios de cobertura donde se cultiva café y se enseña el modelo educativo a estudiantes de la ruralidad.