Así fue el debut de Jhon Lucumí con Juventus en victoria ante Parma

Juventus ecadenó su segunda victoria en la Liga de Italia luego de imponerse en su estadio al Parma por 2-0, gracias a los goles de Nicolás González y Teun Koopmeiners. Además, el colombiano Jhon Lucumí se estrenó con la Vecchia Signora como titular.

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El equipo de Luciano Spalletti se hizo con el control de la posesión desde el primer momento y trató de instalarse en campo contrario, ante un Parma ordenado y replegado que cerró bien los espacios, uno de los puntos fuertes en la pizarra de Cuesta, que ya lo demostró en la pasada campaña.

La ‘Juve’ movió el balón a través de Douglas Luiz y Manuel Locatelli, quien llevó las riendas y fue la pieza clave del equipo durante el encuentro, con Francisco Conceiçao como principal argumento ofensivo ante un Randal Kolo Muani desaparecido en la primera mitad, abriendo espacios en la segunda.

La entrada del argentino Nico González, cedido la pasada temporada en el Atlético de Madrid y envuelto en las últimas semanas en rumores de mercado por su salida o permanencia en la ‘Vecchia Signora’, cambió el partido por completo. Lo revolucionó. En cinco minutos, dispuso de tres ocasiones claras y una la puso dentro de la red.

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Fue tras recibir en las inmediaciones del área cuando probó con un disparo que se estrelló contra el palo. El rechace volvió a sus pies y, en la segunda oportunidad, no perdonó.

El Parma respondió de manera instantánea, pero se hizo grande el guardameta turinés, Guglielmo Vicario, que pidió tranquilidad a los suyos. La Juve trató de mantener el balón pese a la insistencia del conjunto toscano y consiguió sellar los tres puntos para hacer pleno, seis de seis, con un gol de Teun Koopmeiners en los últimos compases, segundos después de saltar al campo.

El colombiano tuvo un partido aceptable en su primera vez vestido de Bianconeri en el campo de juego. Eso sí, apenas en 10 minutos de encuentro recibió tarjeta amarilla por una falta contra el delantero italiano Simone Lontani.

El defensor caleño terminó con una calificación de 6.9, en la que tuvo estadísticas como dos recuperaciones, dos despejes, dos duelos aéreos ganados, entre otros. Al minuto 75 salió sustituido para darle paso al británico Lloyd Kelly.

Jhon Lucumí / Sofascore Ampliar Jhon Lucumí / Sofascore Cerrar

El próximo partido de la Juventus será el domingo 6 de septiembre en un gran encuentro, cuando reciba al Milán por la tercera fecha de la Liga de Italia.