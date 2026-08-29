VIDEO | Doblete de golazos de Yaser Asprilla en el triunfo de Girona: fue la gran figura del partido

Yaser Asprilla se está volviendo a encontrar de a poco con el buen nivel que ha demostrado y que lo llevó a irse desde muy joven a Europa. Todo parece indicar que el atacante se quedará en el Girona para esta temporada y en el comienzo de la misma ya ha aportado 3 goles en 3 juegos disputados.

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Esta vez se reportó con doblete en el triunfo de su equipo 5-2 ante Las Palmas por la tercera fecha de la segunda división de España. Así como en el partido contra Córdoba, en el que fue suplente y luego ingresó para marcar gol, Asprilla entró en sta ocasión para sellar un doblete.

El chocoano ingresó al minuto 57′ en reemplazo de Jastin García, cuando el juego se encontraba 2-1. Tres minutos después recibió una habilitación de Vladyslav Vanat hacia la zona derecha del campo, entró regateando al área y luego sacó un remate de pierna izquierda al ángulo derecho del arquero.

Al minuto 72′ la jugada se gestó por derecha. Abel Ruiz asistió al colombiano, quien controló y, cuando parecía que se le iba larga, terminó definiendo de pierna derecha ante la salida del portero.

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Yaser Asprilla y una calificación por encima del 9.0

Para Sofascore, Asprilla fue el mejor de la cancha al recibir una calificación de 9.3, que termina cobrando mucha más relevancia partiendo de que no inició como titular. Posiblemente Yaser no había tenido un inicio de campaña como el que está viviendo en la actualidad, pues en el primer juego contra Leganés tuvo una puntuación de 7.5 y ante Córdoba 8.0.

Yaser Asprilla / Sofascore Ampliar Yaser Asprilla / Sofascore Cerrar

Asprilla habría tenido ofertas desde otros equipos. Se supo que el Lille de Francia lo buscó por una cifra cercana a los 15 millones de euros, pero Girona no lo dejará salir por menos de 25, luego de pagarle 18 millones al Watford en 2024 con un contrato hasta 2030.

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