Procuraduría formula cargos contra nueve concejales de Zetaquirá

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra nueve concejales de Zetaquirá, Boyacá, por presunta omisión en el concurso de méritos adelantado para la elección del personero municipal para el periodo 2024-2027.

Los investigados son Edwin Danilo Zorro Camargo, presidente del Concejo en 2024; Jeison Alberto Ramírez Sánchez, segundo vicepresidente para la época; Fabián Andrés Martínez Pulido, Milton Alberto Morales Arias, José Julio Parra Romero, Jaime Eulises Romero Jiménez, José Víctor Hugo Romero Torres, Yeimy Tatiana Soler Marín y Justo Yessith Vanegas Talero.

Los hechos están relacionados con el proceso de selección que, según la Procuraduría, se adelantó mediante un supuesto convenio interadministrativo con la Universidad Popular del Cesar. La institución educativa informó que no había suscrito ni autorizado dicho convenio. Además, la Procuraduría Provincial de Tunja alertó formalmente al Concejo sobre las irregularidades. Estas advertencias fueron reiteradas el 2 de enero de 2024, antes de que se produjera la elección.

Pese a las advertencias, el Concejo continuó con el concurso y el 10 de enero de 2024 eligió a Rossy Lorena Cucaita Soler como personera municipal. Para la Procuraduría, los concejales habrían omitido su deber de corregir las irregularidades advertidas antes de realizar la elección. La falta fue calificada provisionalmente como grave y atribuida a título de culpa grave o gravísima, según la responsabilidad individual que se determine en el proceso disciplinario.