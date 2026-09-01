“Colombia necesita consolidar una red férrea que conecte territorios”: María Consuelo Araújo

La Cámara Colombiana de Infraestructura pidió fortalecer la institucionalidad y definir fuentes de financiación

Paipa

La primera Cumbre Nacional Ferroviaria, un espacio que reúne a representantes del Gobierno, el sector privado, congresistas y actores relacionados con la infraestructura, para analizar el presente y futuro del transporte férreo en Colombia.

Durante el encuentro, la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura, María Consuelo Araújo, destacó la importancia de que la discusión sobre los proyectos ferroviarios se realice desde las regiones y resaltó el papel que tiene Boyacá en esta apuesta nacional.

Araújo explicó que uno de los motivos para realizar este encuentro en el departamento fue la necesidad de abordar el desequilibrio que existe en materia de intermodalidad y avanzar en una mayor integración de los diferentes sistemas de transporte.

“Primero, entendiendo que teníamos un desequilibrio cuando hablábamos de intermodalidad con relación a proyectos ferroviarios”, señaló.

La presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura insistió en que las regiones deben tener un papel fundamental en la estructuración y ejecución de los grandes proyectos de infraestructura, debido a que es allí donde se conocen de primera mano las necesidades y dificultades que enfrentan los territorios.

“Solo en las regiones podemos construir equidad y comprender los problemas que aquí, en los departamentos y en las regiones de Colombia, se viven cuando hay que estructurar y llevar a cabo proyectos”, afirmó.

En el caso de Boyacá, Araújo explicó que existe además un compromiso particular con el departamento debido a su importancia productiva para el país.

“Entendimos también que era una promesa de valor para todos nuestros afiliados, cuyo corazón productivo está en Boyacá, y quisimos honrar ese compromiso”, manifestó.

Uno de los principales planteamientos de la dirigente gremial fue la necesidad de recuperar y consolidar una verdadera red ferroviaria nacional que permita conectar las zonas productivas con los principales centros de distribución y los puertos.

“Colombia necesita consolidar una red férrea que conecte territorios, que conecte los centros productivos con los puertos para garantizar una eficiencia logística, para garantizar una competitividad de nuestra producción”, sostuvo Araújo.

La presidenta también puso sobre la mesa la posibilidad de que el país avance en nuevos sistemas ferroviarios destinados al transporte de pasajeros, tomando como referencia proyectos que ya funcionan en otras regiones.

En particular, destacó la experiencia del Metro de Medellín y de la primera línea del Metro de Bogotá como ejemplos que pueden servir para pensar en nuevas alternativas de movilidad.

“Tenemos que aprender de experiencias exitosas en líneas de transporte de pasajeros urbanas, como el Metro de Medellín, como la primera línea del Metro de Bogotá, que nos permitan soñar también con ese tipo de proyectos en Cundinamarca”, expresó.

Araújo también hizo referencia al proyecto del tren de cercanías que busca conectar Cali y Jamundí, en el Valle del Cauca, y manifestó su expectativa de que esta iniciativa pueda convertirse en una realidad.

“En el Valle del Cauca, doctora María Isabel, queremos que ese tren de cercanías entre Cali y Jamundí sea una realidad y, por eso, qué alegría que estén aquí todos los actores necesarios para poderlo garantizar”, afirmó.

Para la dirigente, la recuperación del sistema ferroviario colombiano requiere de la participación coordinada de diferentes sectores y no puede depender exclusivamente del Gobierno nacional.