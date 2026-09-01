Piden a la Procuraduría investigar a la senadora Isabel Zuleta por afirmar que hubo fraude electoral

La concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Sandra Forero, presentó una solicitud a la Procuraduría General de la Nación para que se inicie una investigación contra l a senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta , por desconocer los resultados de las elecciones presidenciales y afirmar que hubo fraude.

“Por desconocer públicamente la legitimidad del presidente Abelardo De La Espriella y hablar de un fraude electoral que nunca existió ”, señaló la cabildante.

Esta solicitud se da luego de que se conocieran en redes sociales un discurso de la senadora ante algunas comunidades.

“ El presidente Petro sigue siendo el presidente de Colombia. No lo permito que le digan expresidente. ¿Por qué? Porque si no, no es recoger el legado de Gustavo Petro. Tenemos que recogerlo y mantenerlo vivo porque si el otro se robó las elecciones, ¿quién sigue siendo el presidente? Gustavo Petro", señaló Zuleta.

Añadió “la clase popular tiene un presidente, que los ricos se queden con su presidente, que nosotros tenemos el nuestro”.

Esto ha desatado polémica, tanto así que la senadora le respondió a la concejal, que este caso es similar a cuando los uribistas le dicen a Álvaro Uribe Vélez presidente.

Forero le contestó que es diferente la situación, ya que lo grave de las afirmaciones grabadas en video es que indicar que hubo robo en las elecciones “y que hay dos presidentes, eso es ilegal”.