“Fue un error”: Gabriel Becerra tras votación a favor de Álvaro Uribe en Comisión de Acusación
El representanta a la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, señaló que fue una equivocación que miembros del partido dieran su voto a favor del expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación.
Gabriel Becerra, representante a la Cámara y miembro del Pacto Histórico, se refirió sobre la crisis en el partido, luego de que cinco congresistas petristas votaran a favor del expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación
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El representante a la Cámara y miembro del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió sobre la crisis en el partido, luego de que cinco congresistas petristas votaran a favor del expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...