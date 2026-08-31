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31 ago 2026 Actualizado 17:21

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“Fue un error”: Gabriel Becerra tras votación a favor de Álvaro Uribe en Comisión de Acusación

El representanta a la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, señaló que fue una equivocación que miembros del partido dieran su voto a favor del expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación.

Gabriel Becerra, representante a la Cámara y miembro del Pacto Histórico, se refirió sobre la crisis en el partido, luego de que cinco congresistas petristas votaran a favor del expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación

Gabriel Becerra, representante a la Cámara y miembro del Pacto Histórico, se refirió sobre la crisis en el partido, luego de que cinco congresistas petristas votaran a favor del expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación

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El representante a la Cámara y miembro del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió sobre la crisis en el partido, luego de que cinco congresistas petristas votaran a favor del expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación.

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Laura Duarte

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Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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