“Fue un error”: Gabriel Becerra tras votación a favor de Álvaro Uribe en Comisión de Acusación

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Gabriel Becerra, representante a la Cámara y miembro del Pacto Histórico, se refirió sobre la crisis en el partido, luego de que cinco congresistas petristas votaran a favor del expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación

El representante a la Cámara y miembro del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió sobre la crisis en el partido, luego de que cinco congresistas petristas votaran a favor del expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación.

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