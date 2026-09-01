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01 sep 2026 Actualizado 12:26

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Policía atribuye a frentes del ELN atentado con carro bomba contra estación en Los Patios

Coronel Jimmy Belalcázar, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que frentes del ELN serían los responsables del ataque con 80 kilos de explosivos en Norte de Santander

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Un atentado terrorista sacudió al municipio de Los Patios en el Área Metropolitana de Cúcuta, luego de que un vehículo cargado con explosivos fuera detonado en inmediaciones de la estación de policía local. El ataque fue atribuido a estructuras urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó un uniformado y civiles heridos, así como una persona fallecida.

En entrevista con 6AM W, el coronel Jimmy Belalcázar, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, detalló el estado de salud de los uniformados afectados. Según las declaraciones del alto oficial, el ataque terrorista estuvo dirigido directamente contra la unidad policial:

“En primera instancia tenemos a un señor intendente, quien sufre una lesión grave, una mutilación de su miembro inferior izquierdo producto del atentado, y un auxiliar de policía, quien también sale herido producto de las esquirlas de este artefacto explosivo”.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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