Explotó carro bomba contra La Estación de Policía de Los Patios en Cúcuta: Varias personas heridas

Hacia las 11.20 pm de esta noche fue activado un carro bomba contra la estación de policía del municipio de Los Patios, Área metropolitana de Cúcuta .

La información preliminar de la autoridades advierte que un vehículo tipo taxi fue utilizado para activarlo al paso del mismo por la sede policial ubicada en la avenida principal de esta población

El hecho violento deja un auxiliar de policía herido y tres civiles que fueron trasladados a un centro médico

La acción terrorista causó graves daños a la infraestructura y también produjo la suspensión del servicio de energía

Se investiga quienes estarían detrás de esta acción, y no se descarta por parte de los investigadores que el Eln sea el responsable.