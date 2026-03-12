Los colombianos más ricos del mundo en 2026: quiénes lideran el ranking de millonarios según Forbes

El más reciente listado global de multimillonarios publicado por la revista Forbes volvió a ubicar a varios empresarios colombianos entre las mayores fortunas en el mundo.

En la edición de 2026, siete nombres del país aparecen dentro del ranking que reúne a las personas con patrimonios superiores a los 1.000 millones de dólares.

Las cifras del ranking fueron calculadas con base en los precios de las acciones y los tipos de cambio registrados el 1 de marzo de 2026.

En esta ocasión, el banquero Jaime Gilinski Bacal se mantiene como el colombiano más rico por segundo año consecutivo, seguido de cerca por el fundador del neobanco digital Nubank, David Vélez.

El listado también incluye a otros empresarios tradicionales del país, como Luis Carlos Sarmiento Angulo y varios miembros de la familia Santo Domingo.

¿Quiénes son los colombianos más ricos del mundo?

Jaime Gilinski vuelve a liderar entre los colombianos

El empresario financiero Jaime Gilinski Bacal encabeza nuevamente la lista nacional dentro del ranking global de multimillonarios. Su fortuna asciende a 14.700 millones de dólares, lo que lo ubica en la posición 196 del mundo.

El patrimonio del banquero creció frente al año anterior, cuando había sido calculado en cerca de 10.700 millones de dólares. Gilinski es propietario de empresas como GNB Sudameris y tiene participaciones en compañías reconocidas como Grupo Nutresa y la marca de snacks Yupi, entre otras firmas que integran su conglomerado empresarial.

David Vélez, el creador de Nubank, ocupa el segundo lugar

Muy cerca en el ranking aparece el empresario David Vélez, cofundador y director ejecutivo de Nubank.

Vélez se ubica en el puesto 199 del ranking mundial, con una fortuna estimada en 14.500 millones de dólares.

La entidad financiera digital fue fundada en 2013 y logró un rápido crecimiento en América Latina. En diciembre de 2021 salió a bolsa como Nu Holdings en la Bolsa de Nueva York, consolidándose como uno de los mayores bancos digitales del mundo. Actualmente, la plataforma supera los 100 millones de clientes en países como Brasil, México y Colombia.

Luis Carlos Sarmiento Angulo con el Grupo Aval

Otro de los colombianos destacados en el listado es el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, cabeza del conglomerado financiero Grupo Aval.

El empresario aparece en la posición 341 del ranking global, con una fortuna cercana a 10.000 millones de dólares.

El grupo financiero está compuesto por entidades como Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas, además de la firma de inversiones Corficolombiana y el fondo de pensiones Porvenir.

De acuerdo con cifras recientes del holding, el grupo cerró 2025 con utilidades atribuibles a sus accionistas por 1,72 billones de pesos, depósitos por 207,4 billones y una cartera bruta de 190,9 billones.

La familia Santo Domingo

El ranking también confirma la presencia de varios integrantes de la tradicional familia empresarial Santo Domingo.

La matriarca Beatriz Dávila de Santo Domingo vuelve a figurar como la mujer más rica de Colombia, con una fortuna estimada en 4.700 millones de dólares.

En la lista también aparecen Alejandro Santo Domingo, con 3.800 millones de dólares, Andrés Santo Domingo, con 2.100 millones, y Vera Rechulski Santo Domingo, con 1.300 millones.

En conjunto, los siete colombianos presentes en el ranking suman una riqueza cercana a 51.100 millones de dólares.

Récord mundial de multimillonarios en 2026

El informe global de Forbes también destaca que nunca había habido tantas personas con fortunas millonarias en el mundo.

Para este año se registraron 3.428 multimillonarios, alrededor de 400 más que en 2025, impulsados por el crecimiento de los mercados financieros, el auge de la inteligencia artificial y políticas fiscales favorables en varios países.

En conjunto, estas fortunas alcanzan un patrimonio récord de 20,1 billones de dólares, cuatro billones más que el año anterior.

Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de multimillonarios, con 989 personas en la lista, seguido por China (incluyendo Hong Kong) con 610 y por India con 229.