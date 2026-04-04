Informe alerta sobre red de influencers vinculados a Rusia en Latinoamérica, incluido Colombia

Un informe divulgado por Forbes Colombia advierte que Rusia habría entrenado a más de 1.000 influenciadores, periodistas y creadores de contenido en América Latina, incluida Colombia, con el objetivo de difundir desinformación y posicionar narrativas favorables a sus intereses.

El reporte, presentado en Estados Unidos por la Digital News Association, señala que esta estrategia también se extiende a otros países como Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela.

Según la investigación, estos comunicadores habrían sido capacitados a través de medios estatales rusos como RT en Español y formarían parte de un ecosistema más amplio de difusión de contenidos.

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A esto se suman cerca de 200 creadores de contenido hispanohablantes que operan desde Rusia para amplificar mensajes hacia la región. El informe también indica que cuentas asociadas a RT en Español y Sputnik Mundo concentran millones de seguidores en redes sociales, además de la existencia de al menos 16 sitios web diseñados para aparentar ser medios informativos legítimos.

El periodista de investigación Jeffrey Scott Shapiro, coordinador del reporte, explicó que el análisis se realizó mediante herramientas de inteligencia artificial que permitieron identificar contenidos en español con elementos vinculados al aparato mediático ruso.

Según sus hallazgos, una de las estrategias principales consiste en el “lavado de narrativas” sobre conflictos internacionales, como el de Ucrania, así como en reforzar discursos antiimperialistas y anticoloniales en América Latina.

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En esa misma línea, la analista Gelet Martínez, fundadora de ADN Cuba y ADN América, señaló que estas operaciones incluyen tácticas como la manipulación emocional de la información, la selección sesgada de hechos, la difusión de teorías conspirativas, las falsas equivalencias y la amplificación de posturas extremas. “Básicamente son tres objetivos: polarizar, generar desconfianza en nuestras instituciones y fragmentar nuestras sociedades”, advirtió.

El informe también destaca que estas estrategias se adaptan a distintos contextos políticos y sociales, aprovechando debates locales y temas sensibles para influir en la opinión pública. Asimismo, advierte que este tipo de operaciones se han intensificado en medio de la presión internacional sobre aliados de Rusia en la región, como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La información fue elaborada con base en el reporte presentado por la organización y publicada por Forbes Colombia, con apoyo de datos de la agencia EFE.

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